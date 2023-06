Galilea Montijo revela que se irá de viaje con la exesposa de Fernando Reina

Con nuevos aires, Galilea Montijo ha dado la bienvenida a sus 50 años, una celebración de cumpleaños muy especial por tratarse de una etapa de transición en su vida. Mientras que en lo sentimental concluyó recientemente su matrimonio con Fernando Reina, en lo profesional todo va por buen camino, ahora como presentadora del reality de La Casa de los Famosos. Con la actitud más positiva, la tapatía habló de cómo se encuentra en estos instantes, en los que incluso tiene planeado emprender unas vacaciones junto a su hijo Mateo, aunque reveló que esta escapada será muy especial, pues a la aventura se unirán los hijos de Fernando y su exesposa, Paola Carus, a quien considera una de sus mejores amigas.

En medio de los acontecimientos que definen su presente, Galilea abrió su corazón para compartir cómo asume su llegada a los 50. “Yo creo que el número es eso, un número. Yo creo que puedes tener 80 años y seguir siendo el mismo niño y divertirte…”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación a las afueras de Televisa, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. Sobre las situaciones de su entorno personal que han acaparado el interés público, y los comentarios a raíz de estos acontecimientos, dijo: “Mucho contraste, pero a todo trato de sacarle lo positivo, por algo me pasan las cosas, buenas, malas, dolorosas, tristes. Trato de entender que la vida me está dando lecciones, algo tengo que aprender siempre de algo…”.

Su viaje en familia con la exesposa de Fernando Reina

Por todos es sabido que Galilea mantiene una sana relación de amistad con Paola Carus, quien fue esposa de Fernando Reina y con la que además el funcionario procreó dos hijos; Claudio y Alexis. Luego de separarse, Reina inició su romance con Montijo, que de inmediato estableció un lazo de cordialidad con la familia de su entonces esposo. Tal ha sido el cariño que nació desde entonces, que la conductora de televisión planea irse con ella, su hijo Mateo, y los niños de vacaciones. “Si me preguntas qué quiero hacer después de mis 50, viajar y hay muchos lugares que quiero conocer. Tengo un viaje pendiente con mi niño, vamos a hacer un viaje con sus hermanos a ese lugar de juegos maravilloso, que aman. Me los voy a llevar a los tres y a su mamá, a Paola, que es una de mis mejores amigas… Entonces nos vamos a ir de viaje, hermanos, exesposas…”, agregó.

Recordemos que durante este tiempo, Galilea ha sido muy transparente en ese sentido, revelando que la cercanía con Paola es tan grande, que ambas han construido una amistad a prueba de todo. De hecho, ambas fueron protagonistas de un segmento del programa Hoy años atrás con motivo del Día de las Madres, un instante que fue muy comentado entre los seguidores de Montijo. Así mismo la tapatía contó en días pasados que Carus la acompañó el día en que firmó el divorcio, lo que fue muy significativo para ella.

¿Recibió regalos de algún galán?

En su cumpleaños 50, Galilea ha tenido un momento para celebrar por la estabilidad que estos instantes define cada uno de sus días. Y aunque ha sido muy reservada sobre diversos aspectos de su vida personal, fue sincera y bromista al responder si en esta nueva vuelta al sol había recibido el regalo de algún galán. “Claro que ya llovieron, no les voy a decir, ¡y de varios!”, dijo entre risas para la prensa reunida en el lugar. Al ser cuestionada sobre lo que había recibido de regalo, dijo: “No les voy a decir, no les voy a decir, y de varios (he recibido regalos)…”, dijo con su característico sentido del humor.