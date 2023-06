Tallulah Willis revela cómo vivió la relación de su mamá, Demi Moore, con Ashton Kutcher: 'Fue realmente difícil'

Ha sido un año complicado para Bruce Willis y su familia luego de que el actor fuera diagnosticado con una afección cerebral degenerativa, por la que se ha visto obligado a retirarse de la actuación. El histrión, de 68 años, ha enfrentado este difícil proceso de salud de la mano de su esposa, Emma Heming, sus cinco hijas, Rumer, Scout, Tallulah, Evelyn y Mabel, y su ex pareja, Demi Moore, quienes se han mantenido más unidas que nunca para apoyarlo en cualquier aspecto, algo que, por supuesto, han hecho con todo el amor y una entera disposición. En medio de este difícil momento que atraviesa la familia ante el panorama de salud poco alentador del intérprete, Tallulah Willis se sinceró sobre cómo ha vivido esta situación y otros críticos episodios de su vida, siendo sus declaraciones sobre el extinto matrimonio de su mamá con Ashton Kutcher lo que ha cobrado un especial interés.

Luego de confesar que se percató de los primeros síntomas de la enfermedad de su padre hace unos años, la hija menor de Bruce y Demi reapareció en el episodio estreno del programa Stars on Mars, de Fox, donde se sinceró con sobre lo duro que fue crecer con dos padres “extremadamente famosos”. “Crecí en Idaho. Y sabía que mis padres tenían este trabajo que los convirtió en esto y pudimos hacer cosas geniales, pero no entendí del todo (la fama)”, comentó la joven señalando que no fue hasta que su mamá comenzó un noviazgo con Ashton que comprendió el mundo de los reflectores al que pertenecía su familia.

La diseñadora de modas comentó que al inicio de la relación de Demi y Ashton se refugió en sí misma debido al escrutinio mediático que enfrentaban en aquellos años: “Fue como en 2004, y mi mamá acababa de empezar a salir con Ashton. Fue ese momento, muchas cosas estaban pasando, y realmente me metí dentro de mí, y eso me envió a un incendio total en el basurero. Fue realmente difícil, y todavía estoy desempacando”. Dejando en claro que ha podido salir avante de esta situación con el transcurso del tiempo, Tallulah añadió que ha aprendido a ver la fama desde una perspectiva positiva: “Encontré el otro lado de eso, ahora realmente me amo a mí misma y amo a mi familia”.

La protagonista de Ghost conoció a Ashton Kutcher en el 2003, dos años después se casaron, pero su matrimonio no prosperó y firmaron su divorcio en 2013. El actor tenía 20 años cuando se convirtió en una figura paterna para las hijas de Demi, una situación que, según contó, no le fue sencillo de afrontar: “Tenía 26 años y asumía la responsabilidad de una niña de 8 años, una de 10 años y una de 12 años”, dijo en una entrevista para Esquire a principios del 2023, “Así es como algunos padres adolescentes deben experimentar sus 20 años”. Poco después afirmó en el podcast WTF, de Marc Maron, que su vínculo con las hijas de su exesposa no se había fracturado: “Hago un esfuerzo realmente consciente para mantenerme en contacto con las chicas. Las amo, y nunca voy a dejar de amarlas, ¿verdad? Las respeto, las honro y las apoyo para que tengan éxito en lo que sea que estén persiguiendo”.

Por su parte, las hijas de Demi han compartido en varias ocasiones cómo fue el actor como padrastro reconociendo que hubo algunos momentos “raros”. Rumer relató a Howard Stern que, antes de que su mamá se relacionara con Ashton, el actor era un tipo de crush para ella: “Definitivamente fue extraño por un minuto, pero tengo que elogiarlo. Fue un gran padrastro. La perspectiva cambió rápidamente. Ahí es cuando abres tu Teen Beat, lo quitas y pones a alguien más. Creo que le dije a mi hermana en algún momento: ‘Tengo que tacharlo de la lista’”.