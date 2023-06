Erik Rubín defiende el noviazgo de su hija Mía con Tarik Othón

Unidos como familia, Erik Rubín y Andrea Legarreta no solo se encuentran felices por el nuevo proyecto de teatro en el que ambos compartirán crédito. Más allá de su ruptura sentimental, sus hijas también son su mayor motivación y la razón principal por la que mantener la armonía es prioridad. De hecho, el reciente noviazgo de su primogénita Mía con el torero Tarik Othón es un acontecimiento que los tiene muy ilusionados, así lo ha revelado el cantante durante una reciente charla. En ese sentido, el intérprete además fue contundente al defender la relación de su hija, siendo muy respetuoso al responder las preguntas sobre Tarik y el oficio al que se dedica, algo que ha llamado la atención entre quienes han seguido de cerca lo que ocurre entre los enamorados.

Amable, Erik compartió con la prensa cómo se encuentra al ser testigo del noviazgo de Mía, instante en el que fue cuestionado sobre la actividad como torero del joven originario de Querétaro. “Es un tema muy delicado, es como hablar de la política. Yo lo único que te puedo decir es que es un niño increíble, es un niño que además se ha portado con ella increíble, un caballero, queremos mucho a su familia. Los vemos felices y eso es realmente lo que nos importa…”, dijo el músico en una charla con los medios, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculo Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Un gran momento para Mía

Sobre la ilusión que ha provocado en Mía el hecho de tener novio, Erik opinó, descartando ser un padre celoso. Entre otras cosas, celebró que las buenas noticias para su primogénita no terminen, pues en lo profesional viene un momento muy relevante para ella, según contó. “A quién no le gusta que sus hijos sean felices, que sus hijos se realicen. Para Mía viene ahorita algo muy importante, estamos a punto de anunciar la firma que acaba de hacer con una de las disqueras más importantes a nivel mundial, llevamos trabajando mucho en este proyecto y afortunadamente estamos a un paso y ya lo anunciaremos pronto…”, dijo el cantautor. Recordemos que en días pasados reveló que él fue el Cupido entre Mía y Tarik, pues ambos se conocieron gracias a que él es amigo del papá del joven.

Sin duda, este periodo ha sido de gratificaciones para Erik y Andrea, pues más allá de las diferencias por las que decidieron dar un vuelco a su vida sentimental, su familia es el mayor impulso en estos instantes, así lo reiteró el cantante al hacer énfasis en la situación de Mía. “Verla feliz en la parte profesional y verla feliz en la parte personal nos hace inmensamente felices como padres. Igualmente Nina en sus proyectos, está chiquita pero va ahí alcanzando, vamos a sacar un sencillo de Nina, que a lo mejor entra en una serie y ese tipo de cosas…”, explicó ante las cámaras visiblemente relajado.

¿Se daría una nueva oportunidad en el amor?

En otros temas, Erik habló de lo que ocurre en su corazón en estos instantes, pues a un tiempo de anunciar su separación de Andrea Legarreta tiene muy claro lo que desea. De hecho, reveló si está dispuesto o no a darse una nueva oportunidad en el amor. “Como lo he compartido, no es algo ahorita que tenga en mente. Ahorita lo primero es nosotros darnos cuenta, como ya lo he dicho en otras ocasiones, cuál es nuestra situación como pareja y ya después daremos el siguiente paso. Una vez sabiendo qué sucede entre nosotros como pareja…”, dijo en otro punto de la charla. A pesar de los giros en ese sentido, Erik y Andrea se mantienen unidos, manejando con respeto cada uno de los aspectos ligados a su entorno personal, aunque un tanto reservados sobre algunas de las decisiones que han tomado en estos meses.