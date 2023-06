Atala Sarmiento alza la voz ante un nuevo intento de extorsión del que fue víctima por una foto personal

En junio de 2019, Atala Sarmiento alzó la voz para denunciar el intento de extorsión del que fue víctima, luego de que a su teléfono móvil llegaran algunos mensajes en los que se le intentaba chantajear con la publicación de una fotografía de índole personal, si no pagaba cierta cantidad de dinero. Cuatro años después, la historia se ha repetido, pues la presentadora ha recibido amenazas muy similares a las de 2019, y todo parece indicar que se trata de la misma fotografía. Algo que Atala ha decidido hacer público nuevamente, a través de un comunicado que ha compartido en sus redes sociales, en donde ha dejado en claro que tomará acciones legales en contra de quien resulte culpable.

El comunicado de Atala

En su mensaje, que ha publicado en su perfil de Instagram, la excolaboradora del programa Ventaneando se ha referido al intento de extorsión del que ha sido objeto recientemente, explicando de forma puntual que, más allá del contenido de la fotografía en cuestión, lo que realmente le preocupa es el hecho de que haya sido obtenida sin su consentimiento de sus dispositivos personales, lo que a todas luces se trata de un delito. “El día de hoy he recibido mensajes privados a mi cuenta de Instagram en los cuales me hostigan por una fotografía PERSONAL que envié de forma privada a mi esposo”, compartió la periodista. “Es una foto que me hice hace muchos años y que se derivó en un intento de extorsión en junio de 2019”, detalló.

La comunicadora fue muy específica a la hora de describir el contenido de la imagen, dejando en claro que no se trata de algo íntimo, por lo que dijo, no tiene nada que ocultar. “Aprovecho para aclarar que la imagen en cuestión no tiene ningún tipo de intención erótica. Soy yo saliendo de la ducha poniendo cara de broma”, comentó. “Me siento orgullosa de mi silueta de mujer en la imagen, me veo en buena forma y, lo más importante, proyecto felicidad. No me da vergüenza, ni temor, que la vean porque luzco al natural como lo hace cualquier mujer después de un baño”, sentenció.

Para cerrar su mensaje, Atala detalló que tomará las acciones legales correspondientes y que dejará este caso en manos de su equipo legal. “La imagen fue sustraída de mi celular, sin mi consentimiento, y, por lo tanto, es considerado un delito que se encuentra tutelado en las leyes penales. En este sentido, hago de su conocimiento que a toda persona que intente difundir por cualquier medio, tanto electrónico como impreso o digital, será considerada como probable responsable del delito que se menciona en el artículo 199 octies del código nacional penal”, puntualizó.

Lo que ha dicho sobre el proceso legal que inició en 2019

Luego del primer intento de extorsión que sufrió en 2019, Atala inició un proceso legal en contra de la revista TVNotas, publicación que ha sido señalada dentro de esta batalla legal. Y aunque la presentadora había preferido mantener los detalles de este proceso bajo completa privacidad, hace unos días decidió fijar su postura, luego de que se filtrara cierta información sobre su caso. “Deseo que mi caso sirva como una contribución colectiva para que medios de comunicación masiva, tales como la revista Tv Notas, dejen de actuar con la impunidad que los caracteriza y apelo a las autoridades judiciales unirse al propósito de que las mujeres podamos sentirnos seguras para defendernos de los ataques que se cometen en nuestra contra. Debido a los términos del proceso legal que aún se debate en nuestros juzgados mexicanos no puedo hacer más declaraciones, ni revelar detalles al respecto, siendo este comunicado el único testimonio que daré por el momento”, se lee en la parte final del comunicado.