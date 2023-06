'Mi cuerpo me decía: ya no necesito esto dentro de mí', Vica Andrade sobre la complicada cirugía a la que se enfrentó La presentadora tomó la decisión de retirarse los implantes de seno tras presentar serios problemas de salud

Siempre sincera, Vica Andrade ha abierto su corazón para hablar de la complicada cirugía a la que se enfrentó hace poco más de dos meses. Y es que la presentadora tomó la decisión de retirase los implantes de seno, que se puso cuando tenía 23 años, luego de presentar diversos síntomas y de haber sido diagnosticada con fibromialgia. Por fortuna, la esposa de Memo del Bosque actuó a tiempo y pudo evitar complicaciones derivadas a este mal, por lo que ahora se encuentra en plena recuperación, siempre respaldada en el amor de su familia, quienes sin duda han sido su mayor fortaleza en los tiempos difíciles.

Así lo compartió Vica durante una entrevista concedida a la revista TVNotas, en la que con total apertura se refirió al proceso al que se sometió hace algunas semanas y a las razones que la llevaron a tomar dicha decisión. “Sigo recuperándome; de hecho, es más compleja esta cirugía, que la de implantación, por la reconstrucción de tejidos, músculos... todo es removido. Es un proceso de mucha paciencia y cuidado, y te lleva a una introspección”, compartió Andrade, quien también se fortaleció en su fe. “Te lleva a zonas emocionales muy complejas como mujer, pero mi ‘doctor de doctores’ es Dios y Él me ha ayudado en el proceso”, agregó.

Si bien, el haber pasado por el Covid-19 hizo que la presentadora tomara la decisión de retirarse los implantes, debido a que esta enfermedad desencadenó otros padecimientos, Vica ya había recibido algunas alertas de parte de su cuerpo. “Hace nueve años, después de mis tres hijos con Memo, comencé a sentir una molestia en el pecho derecho y lo achacaba a cualquier cosa muscular. Los últimos seis, siete años que llevamos del proceso que vivió Memo con el cáncer hemos vivido muchos momentos de alteración y dejé de fijarme en si me dolía, lo minimizaba”, compartió. Es por eso que al enfrentarse a la cirugía lo hizo sin temor y con total seguridad, convencida de que había tomado la mejor decisión. “No (tuve miedo), mi cuerpo me decía: ‘Yo ya no necesito esto dentro de mí, necesito que lo saques’”.

En la misma charla, Vica reveló que fue a través de la experiencia de Esmeralda Pimentel, quien pasó hace algunos años por un proceso similar, pues la actriz fue quien la guió y aconsejó al respectó. “Esmeralda Pimentel, que se sometió hace tiempo a la explantación y me animó mucho”, señaló. “Fueron cuatro horas de cirugía, una hora para quitarlo y tres para la reconstrucción y estoy muy contenta como quedó mi busto, quedó perfecto para mis años que vengan, me siento como una niña de 15”, comentó entre risas. “Me gustó mucho abrazarme después de la cirugía y sentir que ya no había nada extraño”.

Su familia, la mayor motivación de Vica

La presentadora también habló de cómo ha sido que su familia ha hecho frente a este duro proceso, así como el apoyo que le han mostrado. “Lo hice por ellos, por estar más tiempo aquí. Como me vieron de una terapia a otra, lo platicamos, me apoyaron y dijeron: ‘Mamá, es tu cuerpo, tú decides si esto te va a ayudar, te amamos’. Hoy amo cómo mis hijos me ven y me dicen ‘leona, la guerrera invencible e incansable’”, compartió.

Por su lado, Memo del Bosque también reconoció la entereza con la que la madre de sus hijos hizo frente a este duro proceso, mostrándose sumamente orgulloso de ella. “Vica es una guerrera, siempre lo ha sido y hemos pasado juntos varias batallas, pero nuestros hijos, el amor y las ganas de vivir nos hacen salir adelante. Sabíamos que sería una cirugía difícil y complicada en lo físico y la parte anímica, pero me sorprendió verla muy contenta desde el primer día después de la operación; fuerte, decidida y motivada por la decisión que había tomado”.