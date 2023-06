Gabriel Soto destaca la buena relación con Geraldine Bazán por el bienestar de sus hijas

Mucho ha pasado desde que Gabriel Soto y Geraldine Bazán hicieran pública su separación. Seis años han transcurrido para ser exactos, por lo que más allá de las diferencias que dieron pie al fin de su matrimonio, ambos tomaron la decisión de emprender la labor de trabajar en equipo por el bienestar de sus hijas; Elissa Marie y Alexa Miranda. Entregados a esta importante tarea, se sienten orgullosos de poder brindar un entorno de calma y armonía a su familia, según ha compartido el galán de telenovelas durante una reciente charla, en la que además destacó la buena comunicación que mantiene con su ex para poder tener todo en orden en ese sentido. Sincero, dio detalles de cómo vive la paternidad, feliz de ver crecer a sus pequeñas.

Abierto a conversar con los medios de comunicación, Soto habló de sus hijas y cómo caminar con ellas de la mano ha sido el mayor privilegio que ha tenido, un aspecto que ha marcado para siempre su vida. “Mi hija grande ya tiene 14 años, ya estoy en adolescencia. Increíble, mis hijas son mi vida entera y siempre lo he dicho y siempre van a serlo…”, dijo el actor de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. Así, Soto deja claro el enorme compromiso que asume como papá, más allá de los giros a los que se ha enfrentado en los últimos años y de los múltiples compromisos profesionales en los que se involucra, pues para él lo más importante e imprescindible siempre será su familia.

Su actual relación con Geraldine Bazán

Para Gabriel, la misión de hacer prevalecer la estabilidad entre su familia no sería posible sin la comunicación efectiva que mantiene con Geraldine, un aspecto que ha definido todo desde el día en que ambos fueron claros con sus prioridades personales. Por supuesto, desde entonces, y más allá de no vivir en la misma casa, Soto ha estado siempre cercano a Elissa y Miranda, a quienes ha acompañado en los instantes más importantes, como cuando su primogénita hizo su debut en la televisión, algo que conmovió del todo a los actores. “Siempre estoy presente, estoy con ellas y afortunadamente con su mamá me he puesto de acuerdo para estar con ellas, son mi todo…”, dijo en otro momento de la conversación, en la que se dejó ver sonriente y al mismo tiempo un tanto discreto al tocar este punto.

Por ahora, Gabriel se encuentra también disfrutando no solo de la estabilidad profesional, pues en lo personal su romance con Irina Baeva macha por buen camino, así lo dejó ver la pareja semanas atrás al conversar en el podcast de Karla Díaz, Pinky Promise. De hecho, en ese espacio, tanto él como su prometida hicieron evidente su deseo por tener un hijo en común, aunque por ahora prefieren enfocarse en otros aspectos y permitir que todo fluya sin ningún tipo de presión. Precisamente, el trabajo ha sido una de las situaciones por la que han tenido que aplazar su soñada boda, la cual esperan realizar en cuanto eso sea posible.

¿Cómo se encuentra Geraldine Bazán?

Si algo define a Geraldine es la discreción que mantiene con respecto a los asuntos de su vida personal. Sin embargo, recientemente al abordar cómo ha asumido su separación a lo largo de los años, ha sido sincera con los medios de comunicación. “Creo que ya estoy un poco más relajada en general, pero siempre había sido como así. Lo que pasa es que a veces ustedes me ponían un poco tensa, la verdad, pero la verdad es que es lo mismo. La experiencia y finalmente cómo van llevando (a uno) siempre las cosas, uno aprende a que todo es llevadero y que todo pasa. Entonces estoy contenta, en la mejor etapa de mi vida…”, confesó la actriz de teatro y de telenovelas, quien se encuentra motivada por el presente y dispuesta a seguir dando pasos firmes en todo momento, pues una de sus mayores ilusiones es poder ser testigo de la realización de sus hijas, a las que apoya de manera incondicional frente a todas sus inquietudes.