El novio de Esmeralda Pimentel comparte los vistazos más románticos de su relación

El pasado fin de semana, Esmeralda Pimentel y Jesús Mosquera celebraron el primer aniversario del inicio de su historia de amor. Una oportunidad en la que la actriz se dejó ver en su momento más romántico, publicando algunas imágenes en sus redes sociales en las que se le podía ver de lo más cariñosa con su guapo novio, disfrutando de su amor, el cual decidió gritar a los cuatro vientos, a pesar de la discreción con la que suele manejar su vida privada. Animado por la iniciativa de la hermosa actriz, Jesús ha decidido hacer lo propio, dejando de lado la mesura con la que ha tratado el tema de su vida sentimental de forma pública, por lo que decidió mostrar a sus seguidores algunos de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de Esmeralda, dejando en claro lo feliz que se encuentra de poder compartir su vida al lado de la mexicana.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Las fotos de Esmeralda y Jesús

A través de su perfil de Instagram, Jesús compartió todo un álbum de fotografías, en las que ha registrado algunos de los instantes más casuales, pero no por eso menos importantes, que ha vivido al lado de la protagonista de la serie Montecristo, dejándose ver sumamente enamorado de la actriz y emocionado por la relación que ha construido a su lado. “Sigo sonriendo”, fue el texto con el que el exfutbolista acompañó sus fotografías, dejando en claro el gran amor que siente por Esmeralda y lo feliz que ha sido de poder compartir este año a su lado.

Como era de esperarse, Esmeralda no ha tardado en reaccionar a la publicación de su amado, evidenciando con sus palabras la complicidad que existe entre ellos, pues a pesar de la discreción que tanto los ha caracterizado, la actriz reveló el tierno apodo con el que suele llamar al también actor. “¡Te amo, Cuchibiri!”, expresó Pimentel, haciendo gala de la increíble conexión que existe entre ellos.

‘El amor hay que presumirlo’

Sin duda alguna, Esmeralda Pimentel atraviesa por un momento inmejorable de su vida, en donde el éxito y la plenitud ha llegado a manos llenas, y en el que se ha permitido abrir su corazón de par en par. Algo de lo que habló durante su paso alfombra de los Premios Platino, celebrada en abril de este año, en donde con total sinceridad se refirió a la etapa personal por la que atraviesa. “Lo que se ve no se oculta y sobre todo el amor hay que presumirlo, en momentos de tanta violencia, por ejemplo, hay que hablar del amor y de las cosas lindas”, comentó la intérprete a los micrófonos de ¡HOLA! TV al ser cuestionada por su relación con el también actor. “El amor así te sorprende, estoy muy contenta”, agregó.

Lo que ha dicho Jesús sobre Esmeralda

En ese mismo evento también se encontraba Jesús Mosquera y aunque llegó en solitario, no perdió la oportunidad de deshacerse en halagos hacia su guapa y talentosa novia. “Qué te voy a decir, es una persona increíble, y como actriz, sobran palabras, están ahí sus trabajos, la apoya su carrera que es increíble. Y bueno, como persona es un amor de persona, como yo digo, son personas que siempre se llevan en el corazón”, comentó el guapo intérprete. “A mí no me gusta hablar de mi vida privada, pero sí es verdad que estoy en un momento muy cómodo, muy a gusto, y bueno, al igual que comparto otras cosas, por qué no mi lado más íntimo”, agregó.