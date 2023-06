'Es una gran mujer', Mark Tacher al hablar de una de sus ex parejas El actor habló sin filtros sobre este tema de su pasado amoroso

Si en algo ha sido muy reservado Mark Tacher es a la hora de hablar públicamente de su vida sentimental. Sin embargo, el actor no ha tenido filtros al compartir su opinión sobre su expareja, Cecilia Galliano, con quien actualmente mantiene una sana relación de amistad. Del mismo modo, el galán de televisión ha reiterado la estima que tiene por los hijos de la actriz, con quien incluso ha conversado en su canal de entrevistas de YouTube. De esta manera, el intérprete celebra la grata convivencia que prevalece en su entorno, más allá de las diferencias por las que ambos tomaron la decisión de poner punto final a lo suyo años atrás, un periodo que sigue siendo recordado por la prensa y sus respectivos seguidores.

Mark habló como pocas veces en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano, espacio en el que se refirió a los hijos de Cecilia. “La verdad que son unos niños encantadores, mi Vale espectacular, esa energía que tiene. Santi es, qué te digo… son un par de niños encantadores…”, dijo el actor. Así, pasa la página de ese momento en el que ambos fueron una de las parejas más populares del medio, aunque orgulloso de que, a pesar del tiempo transcurrido, el cariño sea intocable entre ambos, mismo que se transformó en una amistad de la que suelen expresarse en algunas ocasiones.

Su admiración por Cecilia

Lejos de cualquier rumor, Mark es claro con lo que piensa sobre su ex, a quien además admira por la tenacidad con la que, asegura, ella ha logrado abrirse camino. “La verdad Ceci también lo es (encantadora), es una gran mujer que siempre he admirado, que siempre admiraré. Es una mujer muy luchona, que siempre ha sacado las garras por sus hijos, por seguir adelante, por mantenerse vigente…”, explicó el ahora promotor de eventos culturales, quien atraviesa por una de las etapas de mayor estabilidad en su vida.

En otro instante de la plática, Mark fue cuestionado en torno a la manera en que se dio su rompimiento con Cecilia, un aspecto que se dio por la vía pacífica y de lo que ambos se sienten felices. “Mi Ceci, como bien dijiste, nos separamos desde el amor y creo que eso es una gran lección y eso no sucede muy a menudo y la verdad que tuve la suerte de poderme separar de Ceci con esas condiciones…”, dijo el intérprete, quien ha sido muy transparente al abordar este aspecto de su entorno personal que, comúnmente, suele reservarse.

Qué ocurre en el corazón de Mark Tacher

Por ahora, Mark se encuentra motivado por todo lo que acontece en su vida, pues a la par de su éxito profesional en sus emprendimientos, está enamorado. Sin embargo, está dispuesto a hacer cumplir su palabra, pues como anteriormente ha dicho, no tiene en planes de celebrar alguna boda y debutar como papá. Durante la entrevista, reiteró esta posición y fue contundente en su respuesta, dejando ver que incluso su pareja está en la misma frecuencia que él. “Es verdad, yo todo el tiempo lo he dicho, que no estoy dispuesto a casarme ni a tener hijos… Desde que nos conocimos dije yo, ni esto ni el otro y ella también dijo, yo tampoco…”, explicó Tacher. Recordemos que fue en abril pasado que el actor presentó a su pareja, esto durante una alfombra roja en la ciudad de Miami. Desde ese momento pudimos saber que la chica que le ha devuelto la ilusión es Michelle Altamirano. “Mi querida Michelle Altamirano, para todos ustedes, mi bella novia, mi bella espossi, mi bella de totti”, dijo en entrevista para el programa que conduce su hermano, Alan Tacher, Despierta América.