Galilea Montijo y su sexy look para el estreno de La Casa de los Famosos

La noche del pasado 4 de junio fue muy especial para Galilea Montijo a nivel profesional. Y es que la hermosa tapatía debutó como la presentadora titular del nuevo reality de Televisa, La Casa de los Famosos México, por todo lo alto. Una ocasión en la que la también conductora del programa Hoy se dejó ver de lo más espectacular, eligiendo un look que le permitió lucir elegante y explotar al máximo su lado más sexy, algo que sin duda ha caracterizado el estilo de Galilea, quien en cada look que presenta suele dar muestra de su lado más glamouroso, a través de las diversas facetas de su personalidad.

El look de estreno de Galilea

Al ser una noche especial, la también actriz optó por un look de lo más elegante con el que logró acaparar las miradas, pues se decantó por un minivestido negro de David Koma, el cual resaltaba por sus aplicaciones de pedrería que caían delicadamente por los hombros y el escote de Galilea, como si se tratara de un collar de gemas, algo que es común encontrar en los diseños David, quien suele mezclar siluetas asimétricas con apliques de joyas. El vestido contaba con una discreta abertura a la altura de la pierna derecha de la presentadora, la cual estaba unida a través de una pulsera de pedrería que simulaba ser un liguero.

Galilea complementó su look con unas increíbles medias negras que tenían un estampado de cintas que aparentaba ser una pieza de lencería que recorría todas sus piernas, combinándolas con unas increíbles plataformas Aevitas Pointy de Versace en color negro, sellando todo su atuendo con discreta joyería de Yves Saint Laurent, la cual llevó solo en una de sus manos en forma de pulsera y anillos, y por supuesto unos increíbles y vistosos aretes en forma del logo de la marca, dejando en claro así que no siempre menos es más.

En cuanto a su beauty look, Galilea decidió llevar el pelo suelo, peinado de raya en medio y con unas ligeras ondas, optando por un maquillaje en donde los tonos ocre fueron los protagonistas, dedicando toda la atención a las sombras de la actriz, quien contrastó con algunos tonos metálicos con los que resaltó su mirada.

Una nueva etapa de vida

Tras su separación de Fernando Reina, Galilea Montijo se enfrenta a un horizonte muy diferente, en el que se ha abierto a todas las posibilidades, buscando experimentar nuevas facetas de su vida, así como retomar algunas otras. Algo de lo que habló durante una reciente entrevista con People en Español, en la que de lo más sincera se refirió a cómo es que ha hecho frente a esta nueva etapa de su vida. “Hoy me voy a cines, a restaurantes o sencillamente (estoy) tirada en la cama (para)ver mis series, ver películas", comentó la presentadora. "Lo que tengo ahora es tiempo de sobra", agregó.

De hecho, Galilea dejó en claro que para ella, en este momento, una de sus grandes prioridades es su trabajo y el explorar facetas de su persona que habían quedado en pausa por procurar otros aspectos de su vida, como su familia, por lo que ahora que el panorama es distinto, le gustaría retomarlas. "En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo", señaló. "No es que antes no pudiera, pero sí había cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar", sentenció.