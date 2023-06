La emotiva despedida de Eduardo Videgaray a Sofía Rivera Torres antes de su ingreso a La Casa de los Famosos

A lo largo de su relación, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray han dejado en claro que la complicidad que existe entre ellos es una de las cualidades de su relación. Algo que ha quedado en claro a cada paso que dan, pues siempre están dispuestos a apoyarse mutuamente en todos los aspectos de su vida. Tal y como sucedió durante el reciente ingreso de la actriz al reality La Casa de los Famosos México, un show al que Sofía decidió entrar por consejo de su famoso esposo, quien en el pasado participó e incluso ganó en un proyecto muy similar. Es por eso que el presentador no dudó en hacerse presente en este día tan especial para su esposa, mostrándole su total apoyo en esta nueva aventura que ha iniciado por todo lo alto.

Eduardo despide a Sofía

Fue durante la gala inaugural de La Casa de los Famosos que Eduardo se hizo presente, mostrándose sumamente emocionado por ver a Sofía a punto de entrar a la casa, la cual se convertirá en su hogar durante las próximas semanas, y de verla repetir la experiencia que el vivió hace casi 20 años, cuando fue parte de la tercera temporada de Big Brother VIP. Desde el momento en el que Sofía apareció para ser presentada ante el público como una de las habitantes de esta casa, la emoción de Eduardo fue evidente, por lo que desde el público no dejó de mostrarle su respaldo a Sofía.

Previo a su entrada a la casa, Sofía junto a la influencer Ferka, otra de las integrantes de este show, tuvieron que decidir quién de las dos tenía que dejar su maleta por una semana, esto como parte de los primeros retos que se les han comenzado a imponer a los participantes, algo que decidieron a través del juego ‘piedra, papel o tijera’, resultando ganadora Sofía. Un instante en el que Eduardo se mostró de lo más emocionado y sobre lo que dijo: “Tiene mucha práctica, siempre me gana, entonces yo tenía plena confianza en que lo ibas a lograr, guapura”, expresó el presentador.

Al momento en el que Sofía debía ingresar a la casa, Eduardo no se resistió y corrió hacia el escenario, disculpándose con Galilea Montijo, quien es la presentadora, y con el público, para poder despedirse de su mujer con un cariñoso beso y un efusivo abrazo, mostrándose conmovido pero contento de ver a Sofía Rivera Torres ser parte de este proyecto.

Eduardo la convenció de aceptar este proyecto

Aunque para Sofía Rivera Torres entrar a La Casa de los Famosos era algo que para nada llamaba su atención, por lo que incluso se negó a aceptar la invitación de la producción en dos ocasiones, fue su amado Eduardo Videgaray el encargado de convencerla. “Todo esto es culpa de Eduardo, lo culpo al 100”, compartió la actriz durante una sesión de preguntas y respuestas que sostuvo con sus fans en Instagram. “Íbamos llegando a la luna de miel, cuando me buscaron para este proyecto, y les dije que no, inmediatamente”, comentó la actriz quien reveló que en ese primer acercamiento no le pasaba por la cabeza poder ser parte de un show de ese tipo.

“Me volvieron a buscar, les volví a decir dije que no, la tercera vez me hicieron una oferta que no me pude resistir, la neta yo no quería, me moría de miedo…”, compartió Rivera Torres. Fue entonces que Eduardo intervino: “Me dijo: ‘es una gran oportunidad de crecimiento personal, aprendes mucho de ti haciendo este tipo de proyectos, es un reto mental, es un reto emocional, es algo que te va a hacer crecer, que vas a crecer como persona, que vas a creer como ser humano, que te ayuda a vencer tus límites’”, señaló.

Cuenta con el mejor consejero

Cabe destacar, que Eduardo Videgaray fue parte de Big Brother VIP en 2004, reality que del que resultó ganador, por lo que no dudó en compartir su experiencia con su guapa esposa. “Y me dijo que es una de las experiencias más interesantes que ha tenido en su vida, así que, básicamente me agarró de conejillo de indias”, compartió entre risas. “Yo creo que fue demasiada convivencia en la luna de miel, se quiso deshacer de mí y dijo: ‘órale… al ruedo”, compartió.