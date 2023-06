William Levy: 'Me siento muy bien porque tengo unos hijos hermosos'

Su faceta como papá es la mayor motivación de William Levy. Orgulloso de caminar de la mano de sus hijos; Christopher de 17 años y Kailey, de 13, -a los que procreó de su relación con Elizabeth Gutiérrez-, el actor los apoya de manera incondicional en todo momento. Precisamente, el cubano se ha referido a su familia recientemente, para describir así el grato instante por el que transita y en el que además ha tenido el privilegio de cosechar nuevos triunfos en el ámbito profesional, ahora con el reciente lanzamiento de la serie televisiva que protagoniza, Montecristo, un proyecto que lo tiene muy entusiasmado. Sincero, destacó también el gran reto que implicó llevar a la pantalla esta historia, una meta cumplida por la que se siente pleno.

Directo al hablar de cómo marchan las cosas para él en este momento, William puso de frente a su familia, su mayor soporte ante cualquier circunstancia “Estoy muy bien y saludable…”, dijo el actor durante una entrevista concedida a la revista Caras, haciendo énfasis en cómo vive el presente. “Me siento contento porque tengo unos hijos hermosos que me quieren tanto como yo los quiero a ellos…”, agregó durante la conversación en la que hizo evidente la enorme estabilidad que prevalece en su entorno. Por supuesto, el intérprete fue muy discreto con los acontecimientos de su vida privada, un aspecto que cuida siempre que suele compartir alguna declaración frente a las cámaras y los micrófonos.

En otro punto de su conversación con la publicación antes citada, William abordó lo feliz que lo hace haber sido parte de Montecristo, lo que le ha permitido recibir el respaldo del público que ha seguido de cerca su profesión. “También, me siento muy bendecido porque tengo una carrera que amo, un público que me apoya desde que empecé y ahora, con un proyecto que siempre quise hacer. No tengo ninguna queja…”, explicó el galán, quien además dijo sentirse muy satisfecho con los resultados de su papel en Montecristo, serie en la que comparte créditos con Esmeralda Pimentel.

Lo importante, mantener la humildad: William Levy

Con varios años de trayectoria, William se siente orgulloso de los aprendizajes que ha logrado atesorar a lo largo de los años. Ser un hombre de múltiples facetas también le ha permitido explorar sus inquietudes para poner en marcha todo lo que se proponga, como en este caso ocurrió al ser productor ejecutivo de Montecristo. “Me satisface tener la responsabilidad de la gente que forma parte de un equipo…”, agregó, al mismo tiempo en que destacó su amor y apego por la creatividad. Así mismo, habló de las importantes lecciones adquiridas a lo largo de todo este tiempo. “Sigo aprendiendo. Yo creo que uno nunca para de aprender y el día que crees saberlo todo, dejas de crecer. Lo importante es mantener la humildad y el deseo de conocer algo nuevo siempre…”. Aseguró, sin dejar de mencionar que la madurez como persona también le ha servido al momento de dar vida a un personaje en la pantalla, algo que, según explica, va más allá de la experiencia laboral.

El sacrificio que ha hecho por sus hijos

Para William, su carrera y los éxitos alcanzados tienen un común denominador: todo esfuerzo ha sido por sus hijos, algo de lo que ha hablado a corazón abierto en ocasiones anteriores. “Hay momentos que hay que sacrificar el tiempo de estar con mis hijos para darles la vida que tú no tuviste. Es así, o estás con ellos y no les das la vida que quieres darles, o les das la vida que quieres darles (y) sacrificas un tiempo con ellos. Es parte de esta vida…”, dijo a People en Español, para luego abordar cómo grabar la serie de Montecristo también fue difícil por un aspecto que no olvidó mencionar. “Me siento muy bien, grabar estos seis meses en España fue difícil. La parte difícil fue no ver a mis bebés, pero ya están bastante grandes. Ya entienden la carrera de papá. ¡Ya me dicen no me molestes!”, dijo con sentido del humor durante esa plática en la que se mostró abierto a conversar sobre lo que ocurre en su ámbito privado como pocas veces.