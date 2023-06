El tiempo voló, Loreto Peralta se gradúa de preparatoria y emprende el camino a la universidad

Cuando las personas que conforman al mundo del entretenimiento inician sus carreras desde muy jóvenes, sus fanáticos y público en general tenemos la oportunidad de verles crecer frente a las cámaras en cada uno de los proyectos de los que son partícipes. Uno de los ejemplos más claros lo protagoniza la actriz Loreto Peralta, quien con el paso de los años ha dejado atrás la imagen infantil para convertirse en una linda adolescente. Ella comparte con sus seguidores algunos de los momentos clave de su vida, siendo el más reciente su graduación de la preparatoria, logro que presumió con una serie de fotografías en sus redes sociales

A través de su cuenta de Instagram Loreto publicó un carrete de postales donde se le observa feliz en las instalaciones de su institución educativa, el internado Culver Academies, en Indiana, Estados Unidos. Se trata de cinco imágenes en las que la histrionisa posa luciendo su uniforme, conformado por una falda a cuadros en tonalidades blanca y azul marino, calcetas blancas, mocasines negros y un suéter que varía según la imagen; en las fotos individuales utiliza uno negro con bordado de contorno en blanco al centro, del logotipo de la academia, mientras que en las que aparece junto a su hermano Carlos Peralta optó por uno en color guinda con decorados en mangas y otra versión, también en blanco, del logo de la institución.

Por su parte, Carlos luce pantalón de vestir gris con una camisa de cuello y botones en tono azul. Da su propio toque al look con una chamarra negra que tiene vivos de color rojo en el lado izquierdo, mientras que del lado derecho cuenta con su apellido paterno en letras blancas. El posteo se realizó el martes pasado, aunque fue hasta este domingo 4 de junio que Loreto compartió nuevas imágenes de su ceremonia de graduación.

En su más reciente post Loreto se deja ver en un vestido blanco recto con apertura por encima de la rodilla y moño en la zona del busto. Acompaña el diseño con tacones blancos, un discreto collar de diamantes y un ramo constituido por ocho flores en tonos rosa. Lo anterior en repuesta al código de vestimenta que la preparatoria solicitó a las mujeres graduadas. La pieza fue diseñada por la modista mexicana Raquel Orozco, a quien agradeció por la prenda.

Mientras que, en sus historias de Instagram Peralta mostró un fragmento del diploma otorgado durante la solemnidad. En él se lee el nombre completo de la actriz incluyendo su segundo apellido: Jacobson, así como la leyenda que la reconoce como graduada. Finalmente, difundió un video que exhibe parte de la ceremonia; en la grabación saluda a parte del cuerpo administrativo de la academia y recibe un folder con documentación entre la que se encuentra el diploma.

¿Qué sigue para la actriz en materia escolar?

Aunque hasta el momento Loreto no ha dado a conocer de manera pública u oficial qué sigue para ella en materia académica, la cuenta de Instagram ‘@culverdecisions2023’, la cual se relaciona a la preparatoria de donde recién se gradúa, publicó una fotografía en la que se revelaría que Peralta está próxima a ingresar a la University of Southern California, específicamente a la carrera de producción de cine y televisión, aunque al momento no hay nada confirmado.

Por otras parte, hace unos meses Loreto declaró en exclusiva para ¡HOLA! México que para ella: “La escuela es un proyecto de vida. Es algo que desde pequeña me dejé muy claro que era esencial para mí porque en una carrera como la actuación nunca sabes qué puede pasar”.

En relación a cómo es que logra llevar su carrera profesional y la vida académica a la par, Peralta admitió en septiembre de 2022 que una de sus etapas más difíciles fue justamente la preparatoria debido a la complejidad natural que implica el paso de los semestres. También, explicó que la pasión que desde niña siente por la actuación hoy día la adjudica a su interés por la psicología. “No voy a aprender psicología en un lugar que no sea la escuela (…) ha sido bien difícil, porque para mí nunca fue opción dejar la escuela por mi carrera”.

Finalmente atribuyó esa decisión a la consciencia que tiene sobre su futuro, la relevancia de los estudios, lo cambiante que puede ser el mundo del entretenimiento y la importancia de vivir sus etapas en los tiempos correctos. “Tengo toda mi vida por delante para trabajar y dedicarme a mi carrera, y la escuela no es para siempre (…) Han sido momentos de desesperación que me está yendo muy mal en la escuela por el tema de no estar presente porque estoy trabajando, pero sí ha sido muy importante dejarme claro que mi educación viene antes que todo”, concluyó.