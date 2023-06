'No tenemos tiempo de estar peleando o discutiendo', Lucero sobre trabajar con su ex, Mijares

Fue durante la pandemia que Lucero y Mijares decidieron unir sus talentos para ofrecer un concierto vía streaming en conjunto, una ocasión en la que se unieron sus dos hijos, José Manuel y Lucerito, quienes sorprendieron a los fans de ambos artistas con sus talentos musicales. A raíz de este evento, surgió la gira Hasta que se nos hizo, la cual los ha llevado a recorrer distintas ciudades del país, así como de Estados Unidos y Latinoamérica. Algo que han logrado a través de la complicidad y buena relación que existe entre ambos artistas, quienes pese a su separación siguen siendo cercanos, por lo que el trabajar juntos no ha significado un reto, pues ambos se tiene un profundo respeto y admiración, por lo que ponerse de acuerdo ha sido de lo más fácil.

De esposos a amigos

Así lo ha compartido Lucero durante una charla que sostuvo con TVNotas, en donde con total sinceridad habló de su experiencia trabajando al lado de Mijares. “A veces los duetos o las duplas pueden ser muy complicados porque no sabes bien cómo es la otra persona o sus manías, lo que le gusta o no, pero aquí nos conocemos perfectamente, no tenemos tiempo de estar peleando ni discutiendo ya que nos respetamos mucho”, comentó la intérprete al respecto. “Estuvimos casados muchos años, no sé si la gente piense que somos la pareja ideal y de repente piden que volvamos, pero sólo somos colegas, tenemos una sociedad con nuestros hijos. De ser esposos pasamos a ser amigos”, agregó.

De hecho, Lucero reconoció el ingenio de Mijares a la hora de construir un espectáculo, revelando la especial petición que el artista el hizo para esta gira en especial. “Él tiene grandes ideas, Mijares sugirió algo muy especial que fue que yo cantara con mariachi en el show. Yo le dije que tal vez no porque él no cantaba con mariachi, pero él me insistió, ‘es que eso es una parte importantísima en tu carrera’, a lo que entonces acepté y ha sido de un gran impacto esto, uno de los momentos favoritos de la gente y yo se lo agradezco al público y a Manuel que tuvo esta maravillosa idea”, agregó.

Los ex mejor avenidos

Han pasado más de diez años desde que Lucero y Mijares decidieron concluir su matrimonio, sin embargo; eso no marcó el final de su relación, sino más bien una transformación de la misma. La expareja no tiene ningún problema con trabajar de manera conjunta en diversos proyectos profesionales, así como compartir juntos con sus hijos. Ambos cantantes han admitido ser muy buenos amigos, algo de lo que incluso sus compañeros han sido testigos. El año pasado, el intérprete reveló lo que a su parecer ha favorecido la buena convivencia con su ex. "Yo creo que la naturalidad de la relación que llevamos, nos llevamos bien, nos caemos bien...", comentó el cantante en declaraciones difundidas por el programa De Primera Mano. En aquella oportunidad, también destacó lo importante ha sido para ellos como amigos y colegas, estar unidos por el amor a sus hijos en común, Lucerito y José Manuel. "Nos arropamos mucho con los hijos", agregó. "Vivimos cerca, o sea, (somos) vecinos, por cierto, creo que muy cerca", dijo entonces bromista.

Lo que han dicho sobre su cercanía en el escenario

Para los exesposos, su trabajo en conjunto sobre los escenarios es una experiencia colmada de gratos momentos a raíz de la buena química que existe entre los dos, así lo confesó Lucero quien habló de cómo se dan esos episodios cuando toman el escenario. “Es que nos divertimos tanto. La dinámica en el show, específicamente en el concierto Hasta que se nos hizo, es muy divertida porque jugamos mucho y yo creo que hay gente y bueno, la mayoría, entiende muy bien que cuando hacemos bromas obviamente pues es eso, es broma…”, dijo durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Además, confirmó que público que asiste a sus conciertos suele pedirles que se den un beso, algo que toman con todo el sentido del humor. “Claro que gritan: ‘¡Beso, beso!’, y nosotros decimos: ‘¿Por?’”, confesó sonriente.