Sofía Rivera Torres revela que fue Eduardo Videgaray quien la convenció de entrar a La Casa de los Famosos

Sin duda alguna, Sofía Rivera Torres atraviesa por un momento muy especial de su vida. Tras su idílica boda religiosa con Eduardo Videgaray, la actriz continúa cosechando éxitos en la televisión. Luego de su participación en la telenovela Cabo, Sofía se enfrenta a un proyecto completamente inédito para ella, el cual representa todo un reto a nivel personal y profesional. Se trata de La Casa de los Famosos, el nuevo reality de Televisa que retomará el exitoso formato de Big Brother, un show en el que Sofía se enfrentará a una experiencia totalmente nueva, de la cual tiene altas expectativas altas, pero que también enfrenta con cierto temor. Sin embargo, cuenta con el total apoyo de su amado esposo, quien según ha revelado, la ha animado a participar en este proyecto, pues Eduardo fue parte de Big Brother VIP hace casi 20 años. Algo de lo que la actriz habló en sus historias de Instagram, en donde emocionó a todos al revelar que su próximo paso en la televisión está a punto de empezar.

Lo que ha dicho sobre su nuevo proyecto

Fue durante una ronda de preguntas y respuestas que organizó en sus redes sociales, que Sofía habló del nuevo show en el que participará, y aunque no reveló mayores detalles, si dejó en claro que el inicio de dicho programa será casi inmediato, por lo que todo apunta a que será este domingo 4 de junio, durante el estreno de la Casa de los Famosos, que se confirme su participación en este show. “Me preguntan que cuándo me verán en otro proyecto televisivo: ya, o sea esto empieza ya… (Tengo mucho miedo), así que, pues espero contar con su apoyo, su cariño sus porras”, compartió la también presentadora. “Pero en realidad, lo que más me entusiasma es el poder seguirnos conociendo, siempre trato de ser muy transparente, muy sin filtro en las redes sociales, pero esto lo va a llevar a otro nivel”, agregó

En la misma charla, Sofía reveló que, aunque el principio se negó a ser parte de esta producción, fue el presentador quien la animó a aceptar la invitación. “Todo esto es culpa de Eduardo, lo culpo al 100”, compartió. “Íbamos llegando a la luna de miel, cuando me buscaron para este proyecto, y les dije que no, inmediatamente”, comentó la actriz quien reveló que en ese primer acercamiento no le pasaba por la cabeza poder ser parte de un show de ese tipo.

“Me volvieron a buscar, les volví a decir dije que no, la tercera vez me hicieron una oferta que no me pude resistir, la neta yo no quería, me moría de miedo…”, compartió Rivera Torres. Fue entonces que Eduardo intervino: “Me dijo: ‘es una gran oportunidad de crecimiento personal, aprendes mucho de ti haciendo este tipo de proyectos, es un reto mental, es un reto emocional, es algo que te va a hacer crecer, que vas a crecer como persona, que vas a creer como ser humano, que te ayuda a vencer tus límites’”, señaló.

Cuenta con el mejor consejero

Cabe destacar, que Eduardo Videgaray fue parte de Big Brother VIP en 2004, reality que del que resultó ganador, por lo que no dudó en compartir su experiencia con su guapa esposa. “Y me dijo que es una de las experiencias más interesantes que ha tenido en su vida, así que, básicamente me agarró de conejillo de indias”, compartió entre risas. “Yo creo que fue demasiada convivencia en la luna de miel, se quiso deshacer de mi y dijo: ‘órale… al ruedo”, compartió.