Pati Chapoy comparte que Daniel Bisogno ya fue dado de alta

A inicios de esta semana, Pati Chapoy daba a conocer a través del programa Ventaneando que su colaborador Daniel Bisogno había sido hospitalizado de emergencia, al haber presentado un cuadro hepático, por lo que incluso fue ingresado al área de terapia intensiva. Afortunadamente, el presentador ha evolucionado positivamente, por lo que a lo largo de la semana fue trasladado a terapia media, donde ha terminado de recuperarse, para finalmente ser dado de alta, una noticia que la conductora titular de Ventaneando ha dado con total alegría, pues sin duda, tanto ella como todo el equipo se habían mostrado muy preocupados por Daniel.

Fue durante la emisión del show de espectáculos del pasado viernes, que Pati se tomó un momento para compartir la buena noticia con todo su público, celebrando el hecho de que el comunicador finalmente haya sido dado de alta, luego del complicado cuadro médico que presentó el pasado fin de semana. “Dando la parte médica de programa de Ventaneando, puesto tal y como lo dijo Pedro hace un momento, ya dieron de alta a Daniel Bisogno.

Pati detalló que pese a que Daniel se encuentra fuera de peligro y recuperándose en casa, continuará fuera del programa por algunos días más. “Ya está en su casa. Tiene que quedarse unos días a terminar de aterrizar todo lo que le sucedió. Porque no fue nada sencillo, no le sacaron la muela. Lo que está pasando es algo realmente delicado y serio”, comentó la periodista. “Entonces yo espero que finalmente acceda Daniel y me dé una entrevista para que él de viva voz les platique por lo que está pasando”, comentó. “Y en cuanto esté completamente recuperado, tres o cuatro días después de la semana entrante, ya venga a trabajar”, finalizó.

Daniel reaparece en redes

Luego de una semana de incertidumbre, Daniel Bisogno retomó la actividad en sus redes sociales, en donde le dedicó un emotivo mensaje a su pequeña hija Michaela, quien sin duda ha sido su motor desde el primer momento y especialmente en estos últimos días. “Mi ángel de mi guarda, mi dulce compañía, que no me desampara ni de noche ni de día, parte muy importante por la que logré salvar mi vida. ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi Michaela!”, expresó el también actor quien compartió una linda fotografía de su pequeña.

¿Qué fue lo que le pasó al presentador?

Fue el pasado lunes 29 de mayo cuando Pati Chapoy tomó la palabra durante el programa Ventaneando para compartir con sus seguidores la noticia de la hospitalización de Daniel Bisogno, una oportunidad en la que la periodista habló de las razones por las que fue ingresado y sobre su estado de salud. “Este fin de semana nuestro compañero Daniel Bisogno fue internado de emergencia en un hospital por presentar un cuadro hepático, ¿en qué consistió?, en que lamentablemente se le reventaron unas varices del esófago, para lo cual lo tuvieron que intervenir para pegar esas varices que se reventaron y empezar a ligar la varices que estaban a punto de reventarse, este procedimiento fue el sábado, que fue ingresado, estuvo en terapia intensiva”, señaló.

La presentadora ahondó más en el tema y habló sobre el estado de salud del también actor. Y aunque no entró en mayores detalles, Pati dejó en claro que Bisogno se encuentra en buenas manos. “Afortunadamente reaccionó rápido, está muy bien atendido, está con especialistas, en este momento pues obviamente las únicas personas que pueden acerarse a él son sus familiares directos, pero está bien atendido, y eso nos da mucha tranquilidad porque está en buenas manos”, compartió.