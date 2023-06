Por primera vez, Tallulah Willis rompe el silencio en relación a la ruptura con su prometido

El pasado 31 de mayo Tallulah Willis, la hija menor de los actores Demi Moore y Bruce Willis, escribió un artículo en la revista Vogue donde confesó cómo ha vivido la progresiva enfermedad de su padre, los costos de ser hija de padres tan famosos, sus propias inseguridades por su aspecto físico y las burlas que recibía por ello, sus problemas de salud emocional y la ruptura con su prometido Dillon Buss. En su artículo, Tallulah revela por primera vez su rompimiento con Dillon, el cual mantuvo en secreto, y recuerda que rompió con él en junio del año pasado justo cuando ella se encontraba luchando contra su anorexia nerviosa y tres meses después de que a su padre Bruce le diagnosticaron afasia, una enfermedad neuro degenerativa que afecta su capacidad de habla y, posteriormente, demencia frontotemporal.

Atrás quedaron las imágenes románticas publicadas en mayo de 2021 en Instagram mostrando a Dillon pidiéndole matrimonio, arrodillado frente a Tallulah con un espectacular diamante amarillo engarzado en un anillo de oro diseño de Karina Noel, joyera de Brooklyn, mientras le prometía amor eterno: “Por fin puedo llamarte mi prometida, te amaré por siempre Buuski Lu, eres mi mejor amiga.”, le escribió Dillon.

Tras esto, Tallulah confiesa qué fue lo que ocurrió tras la separación: “De hecho lo que pasó fue que en junio del año pasado mi novio, que para entonces era mi prometido, me dejó, y mi familia intervino como antes y me envió a Driftwood Recovery, en Texas”. Tallulah llegó a pesar tan sólo 38 kilos, necesitaba la asistencia de equipo intravenoso y no podía caminar fuera de casa. Luego de ser intervenida fue hasta octubre cuando la diagnosticaron con trastorno límite de personalidad. “Conocí una variedad de terapias, mi medicación fue modificada y me dieron un nuevo diagnóstico, una enfermedad que afecta la capacidad de regular las emociones y encontrar estabilidad en las relaciones. Cuando me fui de Texas, en octubre, me sentía mucho mejor”. Ahora se encuentra física y emocionalmente mucho mejor, pero es consciente de que su recuperación probablemente le llevará toda la vida.

¿Quién es Dillan Buss?

Dillon, su ex novio, nació el 3 de octubre de 1988 en Barnstable, Massachusetts, y actualmente radica en Los Ángeles, California. Es director de cine, fotógrafo de retratos y diseñador gráfico, estudió en el Massachusetts College of Art, participó en el reparto y producción de cortometrajes y películas como The Box en 2011, Motion for Action, The Rosselsons: A Family Movie en 2012 y A Week Off: An Even Better Movie en 2013, por los cuales ganó algunos reconocimientos, y tiene más de diez años de experiencia en dirección de arte y diseño de escenografías.

Por su parte, Tallulah nació el 3 de febrero de 1994 en Hailey, Idaho, es actriz con participaciones en películas como The Scarlet Letter Bandits and The Whole Ten Yards, emprendió su propia marca de ropa y a lo largo de sus 29 años de edad ha sufrido diferentes cuadros de anorexia, depresión y déficit de atención, que la han llevado a pasar temporadas en diversos centros de rehabilitación.

