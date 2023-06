Esmeralda Pimentel celebra un año de amor al lado de Jesús Mosquera

Aunque Esmeralda Pimentel se encuentra concentrada en sus proyectos actorales, los cuales está desarrollando principalmente en España, la actriz se ha dado una nueva oportunidad en el amor al lado de Jesús Mosquera, el guapo exfutbolista que le ha robado el corazón desde hace algunos meses y con quien se ha dejado ver de lo más enamorada en sus redes sociales, a pesar de la discreción con la que suele manejar todo lo relacionado con su vida personal. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la mexicana sorprendió a sus fans con un romántico posado en el la pudimos ver de lo más feliz y cariñosa al lado de su galán.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Esmeralda compartió una serie de fotografías en las que se le puede observar guapísima como siempre, luciendo un espectacular look de minishorts, botas altas, una blusa de lentejuelas, sellando todo su atuendo con una boina. Sin embargo, la protagonista de Montecristo no aparecía sola en las postales, pues a su lado también estaba Jesús, con quien posó para la cámara de lo más enamorada, dejándose ver sonriente y muy cariñosa con su novio, como pocas veces se deja ver en redes sociales.

Y si las fotos ya de por sí llamaron de inmediato la atención de sus fans, la razón por las publicó terminó por emocionar aún más, pues según reveló la hermosa actriz, se encuentra de celebración, pues este fin de semana cumple un año al lado de Jesús Mosquera, por lo que la ocasión fue doblemente especial. "Un año y contando...", escribió la actriz al pie de sus fotografías, recibiendo la respuesta casi inmediata de su novio, quien enamorado respondió: "Te amo, cielo".

‘El amor hay que presumirlo’

Sin duda alguna, Esmeralda Pimentel atraviesa por un momento inmejorable de su vida, en donde el éxito y la plenitud ha llegado a manos llenas, y en el que se ha permitido abrir su corazón de par en par. Algo de lo que habló durante su paso alfombra de los Premios Platino, celebrada en abril de este año, en donde con total sinceridad se refirió a la etapa personal por la que atraviesa. “Lo que se ve no se oculta y sobre todo el amor hay que presumirlo, en momentos de tanta violencia, por ejemplo, hay que hablar del amor y de las cosas lindas”, comentó la intérprete a los micrófonos de ¡HOLA! TV al ser cuestionada por su relación con el también actor. “El amor así te sorprende, estoy muy contenta”, agregó.

Lo que ha dicho Jesús sobre Esmeralda

En ese mismo evento también se encontraba Jesús Mosquera y aunque llegó en solitario, no perdió la oportunidad de desharcerse en halagos hacia su guapa y talentosa novia. “Qué te voy a decir, es una persona increíble, y como actriz, sobran palabras, están ahí sus trabajos, la apoya su carrera que es increíble. Y bueno, como persona es un amor de persona, como yo digo, son personas que siempre se llevan en el corazón”, comentó el guapo intérprete. “A mí no me gusta hablar de mi vida privada, pero sí es verdad que estoy en un momento muy cómodo, muy a gusto, y bueno, al igual que comparto otras cosas, por qué no mi lado más íntimo”, agregó.