El Burro Van Rankin habla de su salida de 40 y 20: 'Creo que se equivocaron'

Luego de que el Jorge ‘El Burro’ Van Rankin diera a conocer su despido del programa Miembros al Aire, ahora el actor ha confirmado que la serie 40 y 20, de la que es protagonista, también ha sido cancelada. Una situación que sin duda tiene al presentador un poco desencajado, pues según ha revelado en una reciente entrevista, la decisión se tomó luego de que el elenco del show pidiera a la producción un aumento de sueldo, luego de nueve temporadas muy exitosas y una más por estrenar. Eso sí, el intérprete se ha encargado de reiterar su lealtad con Televisa, empresa para la cual sigue trabajando.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa, que ‘El Burro’ se sinceró sobre lo sucedido con la serie 40 y 20, luego de que su compañera Michelle Rodríguez revelara que la razón por la que fue cancelada la serie fue porque el elenco pidió un aumento de salario. “Me querían llevar a realizar la temporada 11 y 12 de 40 y 20, y lo voy a decir una sola vez: ahí está la 10, que no se ha sacado, me hablaron para hacer la 11 y 12, y me dijeron que se cancela hasta el año que entra y hay tanto dinero por capítulo, y yo soy el protagonista, y dije: ¿Cuánto...?", comentó Van Rankin, quien dijo estar en paz con Televisa y no guardarle rencor a nadie.

Sigue en Televisa

En ese mismo sentido, ‘El Burro’ también reveló que, tras su salida de Miembros al Aire y 40 y 20, sigue siendo parte de la televisora. “Nadie me corrió de Televisa. Emilio (Azcárraga) es mi amigo, estuve con él en el futbol, fue una decisión tomada por los mandos de Televisa Networks, mal tomada desde mi punto de vista, que porque ya estaba grande y que era muy vulgar”, expresó con sinceridad.

Sobre su salida de estos programas, ‘El Burro’ dijo sentirse un tanto dolido por la forma en la que se han dado las cosas. Y aunque considera que las decisiones se tomaron de forma visceralmente, no piensa tomar acciones legales al respecto. "Me dolió la forma (en cómo lo despidieron de 'Miembros al Aire'), yo soy respetuoso, agradecido por la oportunidad, pero ellos tienen sus decisiones, no pasa nada. No voy a demandar, son decisiones tomadas visceralmente, creo que se equivocaron, no pasa nada, no les tengo rencor ni odio", finalizó.

Lo que dijo sobre su salida de Miembros al Aire

En días pasados, Jorge El Burro Van Rankin expuso su situación públicamente a través de un video, en el que contó cómo fue que se le avisó del fin de su relación laboral en Miembros Al Aire. “La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación, después de 14 años”, dijo en un clip que grabó desde su casa.

Así mismo, expresó que no hubo ninguna explicación sobre su salida: “Ya no estaré más, por una decisión que ni yo sé; no me molesta, no es mala onda… No lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, y no te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?”, agregó.