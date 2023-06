Danilo Carrera revela el motivo de su reciente viaje a México

Hay un antes y un después en la vida de Danilo Carrera, quien decidió hacer una pausa de su trabajo en las telenovelas para replantear sus planes en estos momentos. Luego de que confirmara su ruptura amorosa con la chica de la que nunca reveló su identidad, y a la par de concluir su trabajo en la telenovela El Amor Invencible, el actor tomó la decisión de mudarse a Miami, aunque ahora ha dado la sorpresa luego de ser visto nuevamente en México. Con total apertura, el intérprete habló de los motivos que lo traen de vuelta al país, en donde permanecerá por tan solo unos días para después regresar a su hogar en Florida, en donde permanece al cuidado de su madre, quien meses atrás fue diagnosticada con cáncer.

Amable como suele ser, Danilo se tomó unos minutos para conversar con la prensa que lo abordó a las afueras de Televisa, empresa para la que trabajó por varios años y le dio la oportunidad de consolidarse como uno de los galanes más reconocidos de la pantalla chica. Al ser cuestionado sobre los motivos de su visita a México, explicó: “Vine a firmar unos documentos de unos pagos que hacían falta y pues a saludar a amigos…”, contó durante una charla con el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal de YouTube. “Vengo un par de días, acuérdense que grabo mi peli y ya me regreso. Son dos semanas y ya me regreso para Miami…”, agregó el intérprete en ese mismo espacio.

¿Cómo han sido estos días tras su pausa de la televisión?

Motivado por su nueva circunstancia, Danilo habló de cómo marcha todo para él a lo largo de estos días, en los que se enfoca de lleno en brindar apoyo a su familia, específicamente a su mamá, quien atraviesa por un problema de salud. “Súper desconectado de todo, mi mamá está muy bien, está más fuerte que nunca, estoy muy feliz, muy contento de poder apoyarla, acompañarla, la veo más fuerte que nunca…”, agregó el galán de melodramas, quien ha sido muy transparente al hablar de esta situación personal. Así mismo, tanto él como los suyos se mantienen firmes, asumiendo con la actitud más positiva este periodo de constantes cambios en todos los sentidos.

Para Danilo, cuidar a su madre es la mayor prioridad, por lo que en este momento puso en pausa su trabajo. De hecho, habló de cómo lleva esta situación tomando todo con sentido del humor y haciendo una simpática petición a los reporteros que lo entrevistaban. “Sigo desempleado, pero si saben de alguien díganle que hay un actor buena gente que puede hacer de galán…”, comentó entre risas durante la charla, en la que se dejó ver muy tranquilo. Recordemos que el último proyecto de Danilo en México fue la telenovela El Amor Invencible, en la que compartió créditos con Angelique Boyer, un proyecto que lo llenó de mucho entusiasmo y que le permitió cerrar un ciclo en la pantalla chica de la mejor manera.

Danilo y su situación sentimental

En días pasados, Danilo abrió su corazón sobre lo que ocurre en su vida sentimental. Luego de que meses atrás diera a conocer que se encontraba enamorado, finalmente el actor atraviesa por un periodo de cambios en ese sentido, algo que reiteró en otro momento de esta plática en la que además hizo una promesa a los reporteros que externaron su enorme curiosidad en torno al tema. “Ya saben que estoy soltero otra vez, así pasa, ¿pero saben qué? Divina historia, algún día se las contaré…”, dijo en tono amable. Aunque no ha querido ser abierto con respecto a lo que ocurre en el terreno amoroso, en días pasados también dio pistas de lo que podría ser una nueva ilusión. “Estoy contento, estoy soltero, igual hay unos ojitos azules por ahí que me andan guiñando el ojo…”, dijo en una charla concedida al programa televisivo ¡Siéntese quien pueda!, que se transmite por la cadena Univision. De esta manera da muestra de que no está cerrado al amor, disfrutando de su soltería y de su familia, que lo ha apoyado en cada una de sus decisiones.