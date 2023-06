'El Chicharito' Hernández celebra su cumpleaños 35 cobijado por el amor de sus hijos

En el transcurso de la última década, Javier El Chicharito Hernández ha atravesado por complejos cambios en el terreno sentimental que han trastocado otros ámbitos de su vida, situación de la que habló recientemente en una íntima charla en la que abordó el tema de su divorcio de Sarah Kohan, señalando que una de las situaciones más difíciles con las que ha tenido que lidiar tras su separación ha sido el no poder convivir con sus hijos, Noah y Nala, tanto como él desea. Es por esta razón que el reencontrarse con sus pequeños en Los Ángeles para celebrar su cumpleaños número 35 ha sido un momento muy significativo que el futbolista ha querido compartir a través de sus redes sociales con emotivas fotografías en las que aparece acompañado de sus amados hijos, dando muestra de la plenitud y la felicidad con la que ha festejado una vuelta más al sol.

El delantero del Galaxy de Los Ángeles ha celebrado su cumpleaños cobijado por el amor de sus hijos tras una temporada alejados. El especial reencuentro quedó documentado en una serie de instantáneas que el futbolista tituló en Instagram con el número ‘35’, edad que abraza viviendo una gran etapa a nivel profesional y personal. El álbum fotográfico abre con una foto en la que aparecen el jugador y su hijo uniéndose en un tierno abrazo mientras disfrutan de un tranquilo día en casa.

En una segunda imagen, se le ve paseando por las calles de la ciudad más grande de California de la mano de su hija, quien lucía un look de princesa conformado por una playera a rayas, un tutú rosa y una ballerinas de brillos, que iban a juego con su mini bolso de asas que sostenía en su hombro y una radiante tiara. Sin duda, se trató de un encuentro acogedor en un día de poco ajetreo, tal como se observa en otra de las fotografías en donde El Chicharito se deja ver recostado en un sillón acompañado de su hijo, por supuesto, disfrutando cada minuto de la compañía de los menores.

Para cerrar su álbum de recuerdos, el futbolista compartió una foto en la que aparece entrelazando una de sus manos con la de su hija, dejando ver así la gran cercanía y confianza que existe entre los dos. Más tarde, El Chicharito escribió una reflexión sobre la lucha constante y las transformaciones que conlleva la vida: “Empújate lo más que puedas siempre valdrá la pena. Disfruta el proceso”.

Las felicitaciones para El Chicharito Hernández no se hicieron esperar. Celebridades, deportistas y amigos le mandaron sus mejores deseos en esta nueva etapa que está por recorrer. Entre los numerosos mensajes que llegaron a sus redes sociales, destacan el de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes mantienen una gran amistad con el futbolista desde hace varios años. “¡Amor de padre y de abuelos para tus hijos! La mejor manera de crecer. ¡Y el mejor amor del mundo de parte de ellos hacia ustedes. ¡Felicidades FAMILIA!”, escribió el actor argentino en la caja de comentarios de la publicación del futbolista.

Por su parte, la protagonista de telenovelas como Teresa y Lo que la vida me robó celebró el encuentro del futbolista con sus hijos: “Feliz vuelta al sol, que magia empezarlo así. Felicidad compartida. Amor Puro”. Tampoco faltaron las felicitaciones de sus compañeros del mundo del balompié, entre ellos Miguel Layún, Víctor Vázquez, David de Gea y Marco Fabián.

Fue el mes pasado que el futbolista abrió su corazón en una entrevista con Rubén Rodríguez para FOX Sports México, en donde habló del final de su matrimonio con Sarah Kohan: “Estoy divorciado. No veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería de estar y de que teníamos que buscar otra manera y que no se pudo dar, porque yo sabía que estos precios podían llegar…”, indicó antes de confesar lo duro que ha sido mantenerse en contacto con sus hijos por medio de una pantalla: “Yo estoy viendo crecer a mis hijos, por un teléfono, por una tecnología. Afortunadamente en un mes van a estar viniendo, pero son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma”.