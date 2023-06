Toño Mauri confirma que se contagió de Covid por tercera ocasión

Siempre abierto a compartir detalles de lo que ocurre en su entorno personal, Toño Mauri puso al tanto a sus seguidores al confirmar que, por tercera ocasión, dio positivo a Covid-19. Por fortuna, y gracias a la oportuna atención médica que recibe, el productor televisivo se encuentra estable, pendiente en todo momento de su evolución y muy alerta por la situación de sus antecedentes clínicos. Sincero, y luego de compartir la noticia en sus redes sociales, concedió una entrevista en la que habló de cómo transita por este momento, en el que solo ha sufrido algunos síntomas característicos de la enfermedad, la cual lo llevó hace un par de años a emprender una dura batalla, que incluso implicó que le fuera realizado un doble trasplante de pulmón.

Fue a través de sus redes sociales el espacio en el que Toño comunicó lo que estaba ocurriendo. El también actor publicó una fotografía en la que se le observa usando un cubrebocas mientras toma un descanso, misma que acompañó de un breve texto. “Otra vez, Covid”. Ante la incertidumbre que esto generó la imagen se viralizó, dada la circunstancia por la que ha atravesado el intérprete anteriormente. Recordemos que incluso se ha visto motivado a compartir su duro testimonio tras luchar contra la enfermedad en 2020, un relato que quedó plasmado en un libro que lleva por nombre Mi Nueva Vida, Un Gran Milagro, en el que expone de manera puntual el proceso que vivió de la mano de sus seres queridos, quienes nunca se apartaron de su lado.

Las primeras palabras de Toño Mauri

Luego de comunicar la noticia de su tercer contagio, Toño concedió una entrevista telefónica al programa televisivo De Primera Mano, en el que expuso cómo van las cosas en este momento. “La verdad es que el Covid de cuando empezó a ahora obviamente ya ha cambiado, ya hay medicamentos, tratamientos, pero no deja de ser molesto. En el caso de nosotros que tenemos un trasplante, que tomamos inmunodepresores, tenemos ahí una pequeña desventaja, porque obviamente tener las defensas tan bajas te vuelves más factible a que te pueda dar cualquier tipo de virus, no solamente el Covid…”, contó durante la charla desde su residencia en la ciudad de Miami, en donde además recibe su tratamiento médico.

Se encuentra fuera de peligro

A pregunta expresa sobre si su vida está en riesgo debido a esta situación, Toño respondió de manera directa: “No, gracias a Dios no…”. Así mismo, el realizador explicó cuáles han sido los síntomas que en este momento lo han aquejado y que ha podido controlar gracias a la atención y supervisión de sus especialistas. “Ahorita me lo detectaron hoy a tiempo porque yo me venía ya sintiendo, me subió la fiebre, me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado, entonces me hice la prueba, una prueba casera y salió negativa… pero como coincidió con mis laboratorios y todos mis estudios, me hicieron mis pruebas y hoy me confirmaron más tarde que efectivamente, soy positivo a Covid…”, dijo.

Debido a sus antecedentes médicos, Toño asegura que existe en él una preocupación, aunque está completamente agradecido porque las circunstancias actuales son totalmente distintas al momento en el que por primera vez enfrentó este duro contagio que lo llevó a permanecer hospitalizado por un tiempo. “La verdad es que sí me he sentido mal, te duele el cuerpo, te duele la cabeza, la fiebre la van bajando pastillas y todo pero es un malestar que está constante y que sí preocupa un poco por lo que yo te decía, el trasplante, los inmunodepresores te hacen más sensibles…”, agregó. Por ahora, Mauri asume con optimismo este proceso, seguro de que muy pronto se recuperará. De hecho, sus hijos y su esposa lo han apoyado de manera incondicional estos años, en los que ha tenido la fortuna de retomar sus proyectos televisivos y su emprendimiento como escritor, tras publicar este libro que le ha merecido todo el reconocimiento de las personas que han atravesado por situaciones similares. Recordemos que en diciembre de 2022 celebró dos años de su trasplante, el cual concibe como su segundo año de vida tras considerar que luego de librar esta lucha volvió a nacer.