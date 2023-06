Martha Debayle aconseja sobre el mayor arrepentimiento de su vida: 'Disfruténse hoy como si fuera el último día'

Con una destacada carrera en los medios de comunicación y en el mundo del emprendimiento, Martha Debayle se ha convertido en un referente para todos aquellos que planean iniciar su propio negocio. Siempre dispuesta a compartir su experiencia para inspirar a las nuevas generaciones, la comunicadora se ha presentado en diferentes foros en los que ha hablado sobre el poder de la intención y la confianza en uno mismo. Siguiendo esa misma línea, la empresaria nicaragüense ofreció una entrevista al podcast Bonita Insideout, de la editora Hildelisa, en donde confesó que, si bien está orgullosa del camino que ha seguido tanto en el terreno profesional como personal, hay un sólo aspecto de lo que se arrepiente y que le ha llevado a darse cuenta de la trascendencia del tiempo y el amor propio para la construcción de una vida plena.

Martha Debayle y su consejo sobre el amor propio

Como pocas veces, la conductora se abrió de capa para brindarle un consejo al público basándose en su propia experiencia y haciendo eco de lo fundamental que es disfrutar el presente reconociendo el valor de uno mismo y aceptando su propia grandeza: “Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, pero sí me arrepiento de una sola cosa… es consejo para todas ustedes: no pierdan años de su vida no sintiéndose sensacionales con la persona que son. No pasen años de su vida peleándose con su peso, con su cuerpo, con su estatura, con su tipo de pelo, envidiando cómo se ve ella o cómo se ve la otra”.

Martha dedicó un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres en el que enfatizó en lo indispensable que es no perder la confianza en sí mismo: “Empiecen, porque es una decisión que uno toma, a sentirse fabulosas con la persona que son el día de hoy porque un día van a tener 55, 60 u 80 años y todas vamos a mirar para atrás y vamos a ver fotos y nos vamos a dar cuenta que nos veíamos mucho más fabulosas de lo que creíamos, y vamos a darnos cuenta de la cantidad de años que perdimos no sintiéndonos espectaculares, sería una gran pena. Disfruténse hoy como si fuera el último día”, comentó antes de sugerir a la audiencia descartar la excelencia como una meta y, más bien, enfocarse en el crecimiento personal, “No busquen la perfección, busquen el progreso". Y dirigiéndose directamente al público agregó: "Has sido fantástica cada día”.

La reflexión de Martha Debayle sobre aprovechar cada oportunidad

La empresaria señaló que el tiempo es un recurso no renovable que no se debe desaprovechar bajo ninguna circunstancia. “Esta sensación de sentir que tu vida está en pausa hasta que todo esté perfectamente acomodado de acuerdo con los estándares de cada uno de nosotros para sentir que tu vida ya empezó, y lo impresionante de esto es que tu vida ya empezó, es hoy”, dijo. Mencionó que con la madurez que ha adquirido a través de los años, se ha percatado de que cada oportunidad es invaluable: “Eso es algo que vas aprendiendo con la edad, cuando ves para atrás y dices: ‘tantos años que pasé esperando que pasara algo extraordinario, esperando sentirme espectacular, esperando ser más inteligente, esperando a tener la madurez que yo creía que necesitaba tener para hacer lo que quería hacer', y te das cuenta que se te fueron muchos años de vida”.

Asimismo, Martha comentó que el mejor momento para iniciar un proyecto, cumplir un sueño o seguir un deseo es el ahora: “Eso por un lado es entender que no hay mejor momento para hacer las cosas, cualquier cosa que sea, un negocio, vestirte espectacular, tomar una decisión radical en tu vida, que hoy (...) Obviamente uno tiene que vivir la vida calculando los riesgos, no estoy diciendo que tomes las decisiones de manera emocional y al ahí se va, simplemente que en tu toma de decisiones no exista la variable de ‘a soon as’ (tan pronto como)”, agregó indicando que posponer los planes que ya se tienen en mente por miedo no es una opción.