Carlos Rivera revela la fecha en que nacerá su bebé: 'Estamos felices'

Contando los meses para recibir a su primer bebé, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez preparan todo para ese momento tan especial, mismo del que han compartido algunos detalles con sus seguidores. Esta vez, el cantante se dejó ver muy emocionado durante su paso por Miami, concediendo una entrevista en la que reveló cómo marcha todo hasta ahora, incluso destapando la fecha en la que probablemente él y la guapa conductora de televisión hagan su debut como papás. Así, la pareja de esposos vive este instante en el que han logrado hacer realidad cada uno de sus sueños, no solo en el ámbito profesional, sino también en el terreno personal, algo que los ha hecho sentir muy orgullosos.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A diferencia de otros aspectos que suelen mantener bajo reserva, Carlos ha contado que el próximo nacimiento de su hijo es una circunstancia que los tiene muy ilusionados, por lo que hablar públicamente de ello ha sido del todo gratificante. “Estamos felices, la verdad que son de las cosas que uno tiene que compartir y que no te lo puedes guardar, de hecho es lo único que hemos compartido…”, dijo al asistir como invitado al programa televisivo Despierta América. Cabe destacar que desde que la pareja hizo el anuncio de su primer bebé, los seguidores han estado muy atentos a los acontecimientos, por lo que el día en que tanto él como Cynthia anunciaron que serían papás colmaron al matrimonio de felicitaciones y buenos deseos.

¿Cuándo nacerá su hijo?

En otro instante de la conversación, Carlos habló de lo mucho que significa para él que su hijo se llame León, pues este nombre tiene relación con el musical del Rey León que protagonizó por un tiempo. “Quiero traer a alguna de mis compañeras Rafiki para que haga la presentación y todo… Tengo un antes y un después con ese personaje. Pero siempre hablo de los dos antes y después; uno en La Academia y otro en el Rey León, sin duda…”, dijo el intérprete con sentido del humor, dejándose ver muy emocionado por todo lo que está a punto de ocurrir, algo que acontece en medio de su éxito profesional sobre los escenarios.

Con total apertura, Carlos también reveló la fecha en la que él y Cynthia podrían debutar como papás, por lo que siguen preparando todo para la llegada de ese momento tan especial y que los tiene muy ilusionados. “Se llama León, es niño… León como que aparte si Dios quiere es Leo, porque estamos esperando que llegue en agosto…”, agregó el cantante sin dar más detalles, aunque conmovido por lo que implicará esta nueva faceta en su vida.

¿Cómo será como papá?

Mientras se acerca el día del nacimiento de León, Carlos ha reflexionado sobre la manera en que desempeñará su papel de padre de familia, algo de lo que dice tener una noción, gracias a que siendo pequeño se encargó de cuidar a uno de sus hermanos. En otro punto de la charla, recordó ese capítulo de su historia, por lo que asegura que todo será favorable para él. “Mi hermano el más chico nació cuando yo tenía nueve años, entonces todos éramos muy pegaditos y de repente era el más chico yo. Nueve años después nace mi hermanito, mis hermanos se empiezan a ir a estudiar fuera y entonces yo me quedo con mi mamá, mis papás justo se habían separado… entonces como que me tocó cuidarlo…”, relató. El también actor recordó cómo a partir de ese instante muchas cosas pasaron por lo que la paternidad no ha sido un aspecto ajeno a él a raíz de eso. “De hecho mi hermano me llama el Día del Padre, de que él vio la parte paterna muy cerca conmigo, entonces mi mamá y todo mundo dice que como que va a ser muy bueno, como que ya traigo la experiencia…”, confesó el intérprete, quien ha hecho de este 2023 un año colmado de gratificaciones, enfocado también en disfrutar de su matrimonio con Cynthia, que no ha parado de hacer las compras necesarias en vísperas de debutar como mamá.