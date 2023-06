José Eduardo Derbez dedica emotivo mensaje a Victoria Ruffo: 'Te amo mucho y gracias por tanto'

Si algo llena de orgullo a José Eduardo Derbez es la cercanía y complicidad que mantiene con su mamá, Victoria Ruffo, a quien suele expresar su inmenso amor en todo momento, detalles de los que han sido testigos su público y sus seguidores a lo largo de todos estos años. Ahora, el actor dedicó un emotivo mensaje a la estrella de melodramas como Corona de Lágrimas, quien celebró un año de más de vida cobijada por el cariño de sus seres queridos, una especie de consuelo luego de que hace poco más de dos meses la intérprete enfrentara el doloroso fallecimiento de su mamá. Fue así como el también hijo de Eugenio Derbez puso en alto esta importante fecha del calendario familiar, dando muestra de la unión que prevalece entre ellos más allá de sus ajetreadas agendas profesionales.

Con total felicidad, José Eduardo recurrió a sus redes sociales para publicar una fotografía en la que aparece posando sonriente junto a Victoria. Todo indica que esta postal fue capturada durante unas vacaciones, por lo que el joven echó mano del baúl de los recuerdos para ilustrar así la felicitación que hizo pública el 31 de mayo. “¡Feliz cumpleaños, madre mía! Te amo mucho y gracias por tanto”, escribió el joven al pie de la instantánea, la cual acumuló miles de “me gusta” y varias reacciones de sus seguidores, entre ellas la de la misma Victoria, quien respondió a su hijo por este gesto con un sincero: “Te amo”.

Lo que además llamó la atención en la publicación fue que Paola Dalay, novia de José Eduardo, también aprovechó para felicitar a la estrella de telenovelas. Así, la joven escribió un breve mensaje que no pasó desapercibido por los fans del intérprete: “Awww, feliz cumple a mi suegri bella”, dijo. Pero eso no es todo, pues Alessandra Rosaldo además le dio me gusta al posteo. Más famosos como Mane de la Parra, Jorge El Burro Van Rankin y Yordi Rosado reaccionaron a esta felicitación, incluso Andrea Legarreta no dudó en enviar una dedicatoria a la cumpleañera: “¡Son lo máximo! Felicidades, adorada Victoria. Bendiciones siempre”, agregó la conductora del programa televisivo Hoy.

Anuar, hermano de José Eduardo, felicita a su mamá

En su cumpleaños, Victoria presumió otra de las felicitaciones que recibió; la de su hijo Anuar. La actriz replicó una imagen en sus historias en la que aparece compartiendo un abrazo con el joven, quien expresó su felicidad por la llegada de este día. “Feliz cumpleaños, ma. Te amo”, se puede leer en la instantánea que fue capturada al interior de un elevador. Así, la actriz da la bienvenida a un año más de vida, en el que a la par de su estabilidad familiar continúa cosechando éxitos profesionales, ahora como parte del elenco de la obra de teatro Los Amantes Perfectos. De hecho, la estrella celebró su día estando de gira, específicamente en la ciudad de los Mochis, en Sinaloa.

Victoria, la fortaleza de José Eduardo

A lo largo de los años, y a pesar de los giros en su entorno personal, José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo han forjado una cercanía entre madre e hijo inquebrantable. Desde que era niño, el joven recuerda cómo la intérprete solía guiarlo y darle consejos, impulsándolo a salir adelante ante cualquier complejidad. Esto, no dista en absoluto de lo que ocurre en el presente, situación a la que se ha referido anteriormente. “Una de las grandes fortalezas que tengo es mi mamá, yo creo que sin mi mamá mi mundo se vendría muy… abajo”, contó durante una charla concedida a su hermana, Aislinn Derbez, en uno de los capítulos de su podcast, La Magia del Caos. “En el momento que yo puedo llegar a estar débil en mi vida, yo la veo 5 minutos, la abrazo y me recargo de todo y vuelvo a tener la fuerza que necesito para salir adelante, para seguir echándole ganas y para seguir con todo. Con 5 minutos que tenga abrazándola ya la armé, eso es algo que me ha ayudado muchísimo”, confesó. Estas palabras conmovieron tanto a Aislinn que respondió: “Eso está súper bonito”.