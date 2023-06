En ¡HOLA!, Emily Álvarez, la amazona que susurra a los caballos

Con 15 años, Emily Álvarez es la primogénita de una de las estrellas más grandes del deporte que ha dado nuestro país, Saúl ‘el Canelo’ Álvarez. Amante de los caballos y con una vida dedicada a sus estudios y su pasión por la equitación, la jovencita ha crecido lejos de los reflectores, con algunas apariciones durante los encuentros de su padre, hasta ahora, que por primera vez posa en solitario para una portada y lo hace en las páginas de ¡HOLA!. Desde Las Reinas, el rancho de su padre, Emily posa para nuestra cámara en un espectacular reportaje en el que nos otorga su entrevista más personal y, sincera, revela su secreto mejor guardado, desea ser actriz. No te pierdas este número de ¡HOLA! que ya se encuentra disponible.

Con un brillante futuro por delante, Emily tiene metas claras, a pesar de su corta edad. Con la disciplina que ha llevado a su padre a convertirse en uno de los campeones más reconocidos a nivel mundial en el mundo del boxeo, no es raro ver a la joven destacar en las competencias hípicas, siempre mostrándose segura y firme sobre el caballo. Esto no es una sorpresa, al saber que comenzó a practicar equitación desde que tenía 7 años, por lo que se siente perfectamente cómoda como amazona. A pesar de que este es su primer y más grande amor, éste no es el único interés de Emily, quien muy segura de sí misma, nos habla de sus planes. Encuentra este magnífico reportaje y la entrevista al completo en nuestras páginas.

