‘Sabía que algo andaba mal desde hace mucho tiempo’, Tallulah, hija de Bruce Willis, sobre la enfermedad del actor

En el que se ha convertido en el artículo más personal que ha compartido públicamente, Tallulah Willis, la menor de las tres hijas del actor Bruce Willis y Demi Moore abrió su corazón en un texto que publicó en las páginas de Vogue en el que compartió nuevos detalles de la dolorosa lucha de su padre contra la afección cerebral degenerativa que enfrenta desde principios del 2022. La joven, de 29 años de edad, confesó que lloró desconsolada durante una boda a la que asistió en 2021, cuando el padre de la novia pronunció el tradicional discurso, pues sabe que ella no podrá disfrutar de un momento así junto a su papá. Tallulah reveló que, hace unos años, comenzó a sentir falta de interés de su papá hacia ella; sin embargo, ella lo atribuyó al nacimiento de sus hermanitas a quienes Bruce Willis procreó con su actual esposa Emma: “Lo tomé como algo personal. Había tenido dos bebés con mi madrastra Emma Heming Willis y pensé que había perdido interés en mí”, escribió.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La supuesta falta de interés que Tallulah sentía por parte de su padre era por la falta de respuesta del actor a casi cualquier estímulo, uno de los principales síntomas de esta enfermedad: “Sabía que algo estaba mal desde hace mucho tiempo. No podía haber estado más lejos de la verdad, pero mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre y no soy lo suficientemente interesante para mi padre”, reconoció. A pesar de que el diagnóstico llegó en marzo del 2022, su hija refiere que el actor habría estado luchando en silencio con esta enfermedad: “Mientras estaba envuelta en mi dismorfia corporal, alardeando en Instagram, mi padre estaba luchando en silencio, se estaba realizando todo tipo de pruebas cognitivas”.

Los recuerdo más especiales con su papá

La joven confesó que mientras evadía la situación de su papá, en 2021, vivió un episodio en una boda que la hizo abrir los ojos y mirar la gravedad de la situación. Tallulah recordó que, en el instante en el que el papá de la novia pronunció su discurso, soltó en llanto debido a que se dio cuenta de que, posiblemente, no podrá tener un recuerdo como este: “Nunca tendría ese momento de ver a mi papá hablando en mi boda. Dejé la mesa de la cena, salí y lloré entre los arbustos”, recordó. Ahora que enfrenta de manera más consciente la enfermedad de su papá está enfocada en crear memorias inolvidables con él, por lo que se está apoyando de fotos con las que suele inmortalizar los instantes más especiales al lado de Bruce y el resto de su familia: “Tengo todos sus mensajes de voz en un disco duro”, escribió.

Para Tallulah es muy importante guardar todo testimonio de la gran relación que tiene con su padre: “Me doy cuenta de que estoy tratando de documentar, de crear un registro para que, el día que no esté, recordarlo a él y a nosotros”. La joven compartió nuevos datos de la lucha de su padre contra la afasia, enfermedad que, hasta el momento, no ha afectado su movilidad: “Él siempre puede saber quién soy”, aseguró. La hija de Bruce explicó que una de las condiciones de esta enfermedad es que avanza: “Puede cambiar de manera tan rápida e impredecible”, detalló.

Fuerte ante lo inevitable

Tallulah sabe que cada minuto con su papá es invaluable por esta razón, cada que comparte con él intenta “saborear el tiempo". Aunque el actor se encuentra muy bien cuidado en casa y su enfermedad está controlada, la condición degenerativa de este mal lo tienen condenado a, en un futuro, ir perdiendo importantes habilidades mentales y motrices: “Sé que se avecinan pruebas, que este es el comienzo del dolor. Tengo la esperanza en mi padre que me resisto a dejar ir. Siempre he reconocido elementos de su personalidad en mí y sé que seríamos tan buenos amigos si tan solo hubiera más tiempo”, puntualizó la joven.