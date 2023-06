La tajante postura de Galilea Montijo respecto a los rumores sobre su vida: 'Hoy en día yo sí tengo a quien cuidar'

Sin duda alguna, la sinceridad es una de las características más reconocidas de Galilea Montijo, pues siempre se ha mostrado abierta a compartir con su público algunos detalles de su vida íntima, sobre todo cuando se tata de ocasiones especiales. Sin embargo, también suele ser muy clara y tajante cuando los cuestionamientos de parte de sus fans y de la prensa giran en torno a rumores y especulaciones, las cuales la mayor parte del tiempo resultan ser falsos. Algo de lo que habló durante la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos, proyecto que la hermosa tapatía encabeza, donde fue cuestionada respecto a las declaraciones que ha hecho en diversas ocasiones, en las que ha dejado en claro que no está dispuesta a responder cosas relacionadas con rumores, especialmente cuando vienen de personas que no tienen nada que ver con ella, una oportunidad en la que de forma muy tranquila y con mucha educación, volvió a dejar clara su postura al respecto.

Luego de que uno de los reporteros que estaba presente en el lugar la cuestionara sobre las supuestas quejas que la comunicadora ha hecho en distintos espacios y en especial en el programa Hoy, sobre las preguntas de la prensa, Galilea quiso aclarar que sus declaraciones nunca han sido en torno al trabajo de todos los medios, sino en contra de aquellos que buscan encontrar la nota donde no la hay, valiéndose de rumores que no tienen fundamento. “No es que me queje de todos… siempre digo: ‘no estoy generalizando’, nunca generalizo”, expresó Montijo, dando muestra de la experiencia que tiene a la hora de enfrentar este tipo de cuestionamientos. “Creo que los compañeros que están aquí siempre, afuera de la puerta (de Televisa), siempre les digo: ‘¿Por qué venir a preguntar algo que dice alguien en YouTube solo para dar likes?’”, agregó.

Galilea ahondó en el tema y reiteró su postura respecto a los rumores, asegurando que cuando los cuestionamientos giran en torno a temas que no tienen fundamento, no vale la pena responderlos. “Yo me acuerdo los reporteros de antes, los programas de antes investigaban las notas, iban a preguntar cuando algo realmente era cierto, pero el ‘que dijeron’, siempre digo yo: ‘¿de parte de quien viene?’”, comentó. “No es que me queje de ustedes, me quejo de la manera del por qué preguntar cosas que ni siquiera salieron de la vida real de los famosos, que tenemos una puerta abierta, que nosotros les abrimos a ustedes, y cada uno de la gente pública sabemos hasta dónde”, agregó.

Pone un alto a los rumores

Finalmente, la también actriz explicó las razones por las que ha decidido ya no hacer eco de las especulaciones sobre su vida, sobre todo cuando estas no tienen fundamento alguno. “Ya cuando hay mentiras, que yo siempre les he dicho, he dado la cara en las buenas y las malas, siempre he dicho: ‘esto sí, esto no, les comparto esto’”, comentó. “Hoy en día yo sí tengo a quien cuidar, que son tres hijos, entonces es muy difícil cuando alguien depende de ti lee cosas que a alguien se le ocurrió decir solamente por tener likes, y pues obviamente (lucrar con eso)”, concluyó.

Galilea Montijo sobre su separación: 'Siempre va a haber especulaciones'

Una nueva etapa de vida

Tras su separación de Fernando Reina, Galilea Montijo se enfrenta a un horizonte muy diferente, en el que se ha abierto a todas las posibilidades, buscando experimentar nuevas facetas de su vida, así como retomar algunas otras. Algo de lo que habló durante una reciente entrevista con People en Español, en la que de lo más sincera se refirió a cómo es que ha hecho frente a esta nueva etapa de su vida. “Hoy me voy a cines, a restaurantes o sencillamente (estoy) tirada en la cama (para)ver mis series, ver películas", comentó la presentadora. "Lo que tengo ahora es tiempo de sobra", agregó.

De hecho, Galilea dejó en claro que para ella, en este momento, una de sus grandes prioridades es su trabajo y el explorar facetas de su persona que habían quedado en pausa por procurar otros aspectos de su vida, como su familia, por lo que ahora que el panorama es distinto, le gustaría retomarlas. "En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo", señaló. "No es que antes no pudiera, pero sí había cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar", sentenció.