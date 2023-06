A dos meses de su boda, Sofía Rivera Torres revela detalles que no se conocían de su enlace

A poco más de dos meses de su espectacular boda religiosa con Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres utilizó su cuenta de Instagram para compartir nuevos detalles de aquel inolvidable día en el que familiares y amigos viajaron hasta Mérida, Yucatán, para ser testigos de su enlace. Después de varios meses de preparación, Sofía consiguió la boda de sus sueños, por esta razón, decidió compartir con sus seguidores algunos tips nupciales que podrían ayudar a parejas que estén planeando llegar al altar. La también actriz también publicó nuevas imágenes de su boda en la que puso mucha atención en los pequeños detalles. Meses antes de arrancar con los preparativos, Sofía le contó a sus seguidores la idea que tenía para su enlace religioso, pues desde siempre supo que la recepción tendría un toque clásico, muy al estilo de Great Gatsby: “Quiero una súper boda increíble”, le confesó la presentadora a su comunidad virtual hace unos meses. Tras su matrimonio, Sofía también utilizó esta red social para compartir pormenores de sus vestidos de novia y los tocados que utilizó para cada uno.

Debido a que inmediatamente después de su boda religiosa, Sofía y Eduardo Videgaray comenzaron su luna de miel por los rincones más bellos de Tailandia e Indonesia, la conductora no había tenido oportunidad de compartir con sus seguidores detalles de su enlace, por lo que poco a poco ha ido publicando imágenes de su boda, tal como lo hizo en las últimas horas cuando escribió en Instagram: “La mejor historia de amor que conozco es la que estoy co-escribiendo contigo. Te amo @Eduardovidegaral. Nos han chuleado la boda así que ahí les van algunos tips para elevar tu evento. Bien dicen que el diablo está en los detalles”. La presentadora acompañó este texto de varias fotos de los presentes que preparó para sus invitados a la boda: “Nosotros pusimos dulces, ligas, medicinas, bueno, hasta mini electrolits personalizados con el logo de la boda. ¡No se imaginan lo mucho que los invitados agradecen este pequeño gran detalle!”, se lee en otra parte de la publicación.

Para tan especial día, Sofía y Eduardo querían que sus invitados brillaran en la pista de baile, por esta razón solicitaron un diseño único que los dejó gratamente sorprendidos: “Una pista de baile ovalada, totalmente diseñada para nosotros con 52,000 mosaicos de espejo. Realmente fue la obra maestra y pieza central de la boda. Gracias de nuevo por su talento, dedicación y paciencia. Sé que soy una clienta exigente, pero esta pista ¡superó mis expectativas!”, reconoció Sofía quien hizo de la pista de baile el escenario más especial de su boda. Conmovido al ver nuevas imágenes de su boda con Sofía, Eduardo le respondió con un romántico mensaje: “¡No podría ser más feliz! Gracias por escogerme de tú co-protagonista en está increíble historia que es nuestra vida juntos. Te amo”, escribió el también conductor.

Hecho en México

Para su boda, Sofía confió en el talento mexicano, no por nada eligió la belleza natural de Mérida, Yucatán como telón de fondo de su boda. En ese sentido, también a través de Instagram, hace unas semanas compartió detalles de uno de sus looks más importantes, el que usó en la cena previa a su enlace, un atuendo de la línea nupcial de la diseñadora local Carolina Pérez: “Usar hecho en México es mi pasión. Además, cuando planeaba mis outfits para el fin de la boda estaba necia que quería usar algo específicamente de un diseñador de mi querida Mérida. Gozando desde la noche 1 con la mejor vista de la hermosa Catedral. ¿Qué les parece mi bridal look 1 de 4?”, escribió la presentadora al lado de este look.

Otro de los detalles de su boda que compartió en redes fue a los responsables detrás de su espectacular beauty look de novia, el makeup artist Gerardo Mena y la hairstyle Dominik González: “Gracias por hacer realidad el look de mis sueños para el día más bonito de mi vida. Fueron la cereza en el pastel en esta celebración de amor. Mi cara cuando me vi en el espejo lo dice todo. Gracias por su generosidad, los quiero y cuentan conmigo siempre”, escribió hace unas semanas Sofía provocando la reacción de su esposo quien le escribió: “¡La novia más guapa de la historia!”.