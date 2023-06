Marimar Vega aclara sobre sus declaraciones: 'Yo siempre creo que una relación tóxica es de dos'

De su pasado amoroso, Marimar Vega atesora grandes aprendizajes, entre ellos el hecho de haber tomado conciencia sobre las relaciones tóxicas en las que se involucró, según ha revelado. A partir de ese momento, decidió dar un giro a su vida, lo que de inmediato le permitió abrirse a nuevas experiencias para poner fin a una etapa de conflictos. Sincera, la actriz abordó este tema con toda naturalidad, luego de que en uno de sus recientes episodios del podcast que conduce, El Rincón de los Errores, hablara de lo que vivió con una de sus exparejas, lo que llevó a inferir a su público y a la prensa que la persona a la que se refería era Horacio Pancheri, con quien sostuvo un romance de dos años y que comenzó poco después de su separación de Luis Ernesto El Güero Franco.

Marimar hizo acto de presencia en un evento público, por lo que al ser cuestionada por los reporteros sobre los comentarios que hizo en su espacio, mismo que comparte con el conferencista Efrén Martínez, dijo: “Yo tuve varias relaciones tóxicas, y lo repito porque siempre se malentiende todo y la gente se ofende. Yo siempre creo que una relación tóxica es de dos y creo que todo en la vida es responsabilidad de uno el si te quedas, si te aguantas, si tú también alimentas esa toxicidad, que yo diga eso no quiere decir que él (Horacio) era la única persona tóxica en la relación…”, especificó la actriz, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Marimar, puntual con lo que vivió junto a Horacio

Luego de su aclaración, Marimar fue precisa al evocar su tiempo de noviazgo junto a Pancheri, reiterando su parte de responsabilidad en ese momento. “Yo estuve ahí dos años también y eso habla de mí, no nada más de él, y eso lo quiero aclarar porque si no es como si yo estuviera hablando mal de él. Pero por supuesto, y lo digo abiertamente, fue una relación muy tóxica la cual no quisiera volver a tener jamás…”, explicó con total apertura, orgullosa de lo que personalmente ha podido trabajar gracias a las terapias que ha tomado para dar resolución a los problemas.

Recordemos que en su íntima charla para el podcast que dirige, Marimar habló de cómo fue ese periodo de su vida en pareja, en el que muchas cosas comenzaron a ocurrir y que la llevaron a ser clara con sus prioridades. “Era como una adicción, era una relación como una droga que no podía dejar, no quería estar ahí, pero tampoco la podía dejar. Sentía que tenía el corazón cerrado y así no hay conexión con nada y yo estaba en una relación, también lo entiendo, no puedo echarle la culpa al otro. Yo que siempre he tenido novios muy celosos y que, de repente, analizando el por qué, seguramente es porque sentían que yo estaba y después ya no estaba y eso genera mucha inseguridad…”, explicó en ese momento.

La nueva vida de Marimar junto a su esposo

Ante el complejo panorama sentimental que vivió, Marimar Vega tomó las riendas de su vida, y a manera de decreto se propuso sanar este aspecto de su corazón. Fue gracias a su empeño que logró salir adelante, lo que le permitió enamorarse de su ahora esposo, Jerónimo Rodríguez, quien es su mejor cómplice y compañero en este instante. “Hoy tengo una relación tan bonita que cuando uno ve para atrás dice: ‘Sí se puede estar en paz, sí se puede no estar en conflicto todo el tiempo’. Y creo que a veces yo no me arrepiento de nada, porque si uno no vive esas cosas… a veces hay que transitar todo lo demás… Creo que Jero y yo tenemos hoy una relación muy sana, muy en paz, donde nos sumamos muchos los dos, y él me ayuda y me apoya muchísimo, y yo lo ayudo muchísimo y sobre todo somos muy libres, y que te amen como eres es lo más bonito que uno puede tener y él me enseña desde el amor siempre…”.

Así mismo, Marimar fue precisa al hablar del instante en que su vida dio giro definitivo, un cambio que le permitió evolucionar en todos los sentidos. “¿Qué fue lo que pasó para que yo abriera los ojos y como cambié? Como lo dije… creo que uno es el común denominador en la vida, en las cosas, siempre y estar viendo afuera es bien fácil pero hay que verse a uno. Cuando yo me di cuenta de que yo era el común denominador de esas relaciones que no funcionaban o de ciertos conflictos laborales, o de ciertos problemas en mi vida, pues entonces tocó verme a mí y yo ya no quería verme así…”.