Atala Sarmiento sobre Pati Chapoy: ‘Me dio tanto durante tantos años, como me lo quitó al final’

Han pasado ya cinco años desde que Atala Sarmiento salió de Ventaneando, un proyecto que marcó su carrera y al que siempre le tendrá agradecimiento. A través de una entrevista vía zoom para el canal de Youtube de Ana María Alvarado, la periodista de espectáculos recordó su salida de la emisión. Desde Barcelona, ciudad que hace cuatro años se convirtió en su hogar, Atala recordó las razones por las que decidió dejar la emisión encabezada por Pati Chapoy. Resaltó el gran referente que es en su vida Pati quien le dio su primera oportunidad en la televisión y a quien le guarda un gran aprecio a pesar de que actualmente no tienen ningún tipo de relación. La periodista también fue noticia en las últimas horas, luego de confirmar que desde 2019 emprendió acción legal en contra de una revista de circulación nacional que, según dio a conocer en un comunicado, la acosó por más de un año y medio publicando noticias falsas sobre su profesión y vida privada. Atala decidió alzar la voz y exponer su caso para marcar un precedente que evite que este tipo de prácticas periodísticas queden impunes.

Más sincera que nunca, Atala le contó a Ana María Alvarado cómo se sentía cuando tomó la decisión de salir del programa de espectáculos: “Cuando yo salí de Ventaneando fue un momento muy turbulento para mí y desde luego, eso tiene implicaciones a nivel laboral, pero no puedes estar ajeno emocionalmente a todo lo que eso conlleva, por supuesto que vino un cúmulo de emociones con ese cambio profesional que tuve”, reconoció. Después de más de dos décadas a cuadro, la conductora sintió la necesidad de parar: “Estaba muy cansada de hacer la tele que hacía y estaba muy intoxicada a nivel emocional de todo lo que pasaba, tenía que hacer algo o iba a reventar, entonces lo hice y me he dado el tiempo, el espacio, necesitaba hacer el detox de la televisión y de todo lo que había pasado los últimos dos o tres años de mi vida y la verdad es que estoy contenta de haber podido hacerlo”, puntualizó.

La presentadora reconoció que, en aquel momento sabía que el ciclo en Ventaneando había terminado para ella: “Yo me empecé a sentir no muy cómoda con ciertas cosas que pasaban en el entorno, no con ninguna persona en particular, yo a mis compañeros los quería mucho y tenía una relación buena, cordial con ellos”. Atala aprovechó para hablar de su exjefa: “A Pati yo le tengo mucho agradecimiento y cariño, siempre será una persona que tendrá un altísimo grado de importancia en mi vida, porque con ella pasé muchísimos años de convivencia laboral, también a nivel personal me dio mucho, Pati fue muy generosa conmigo, no sólo a nivel profesional, a nivel emocional también fue muy generosa conmigo”, aseguró. La conductora puntualizó que actualmente no tienen ningún tipo de contacto: “Ella siempre va a tener una importancia contundente en mi vida; sin embargo, no hay una relación, en este momento no tenemos ningún tipo de relación, ni comunicación”, dijo.

La periodista de espectáculos aseguró que, a pesar de que no habla con Pati, su cariño hacia ella está intacto: “A Pati yo siempre la voy a querer, qué sienta ella por mí, me da igual a mí me importa que yo le tengo mucho agradecimiento, mucho respeto y es una persona que ha aportado mucho a mi vida y con eso me quedo”, añadió. A pesar de tenerle un alto grado de estima, Atala reconoció que tras su salida de Ventaneando, cuando se fracturó la relación, fue complicado manejarlo: “Lo único que podría decir es que me dio tanto durante tantos años, como me lo quitó al final. Siento que ella me dio muchísimo, pero también yo le aporté cosas, sino no hubiera trabajado con ella 26 años”.

¿Regresará a la televisión?

Después de Ventaneando, Atala trabajó en algunos proyectos en nuestro país; sin embargo, por el momento no tiene planeado volver a la pantalla chica nacional: “La tele es un marido muy demandante, un marido un poco tirano y celoso”. Confesó que se está tomando un tiempo para pensar en su regreso: “Fueron muchos años estuve 26 años trabajando en la televisión, agradezco mucho lo que me dio, fue maravilloso, pero ya, quiero que eso se quede ahí y que si voy a volver a la televisión sea un nuevo capítulo”. Mientras llega el proyecto correcto, Atala se encuentra disfrutando de una gran etapa a nivel personal: “El próximo septiembre voy a cumplir cuatro años viviendo aquí, se me ha ido rapidísimo. Estoy contenta, estoy tranquila ha sido un proceso que, aunque ha pasado rápido, en realidad han pasado muchas cosas y para mí ha sido muy positivo. Haciendo un balance, creo que ha sido un cambio para bien, yo necesitaba, emocionalmente, poner distancia y hacer una pausa en mi vida, lo he hecho y me ha venido súper bien, la verdad estoy contenta”, finalizó.