Mía Rubín comparte la primera foto junto a su novio

Ilusionada por el momento que vive, Mía Rubín disfruta de su noviazgo junto al joven torero Tarik Othón, quien en días pasados le pidió ser su novia teniendo como testigos a sus amigos cercanos, un instante que emocionó tanto a la joven, quien presumió a través de sus redes sociales un vistazo de lo que ocurrió ese día. Ahora, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín ha dado otra sorpresa a sus seguidores al presumir su primera fotografía junto a su galán, dando muestra de lo bien que transcurre todo para ambos, a la par de contar con el apoyo incondicional de sus respectivas familias.

Mía publicó una historia en su cuenta de Instagram, misma que llamó la atención desde el primer instante por tratarse de una foto en la que aparece de cita romántica con su galán. Aunque no dio detalles de la misma, ambos se dejan ver muy atentos observando a un par de jirafas, mientras la joven se deja ver sonriente durante el paseo. Sin más palabras que esta imagen, la también cantante mencionó la cuenta de redes sociales de su novio, a la cual agregó un emoji de corazón, feliz de iniciar este nuevo capítulo en su vida mientras otras cosas ocurren en el terreno profesional, construyendo una carrera en la música de la mano de su papá, Erik, quien ha sido su mejor cómplice sueños en este terreno.

A lo largo de estos días, luego de que su novio le declarara su amor, Mía ha sido muy discreta, por lo que esta fotografía cobra total relevancia entre sus seguidores, pendientes en todo momento de los acontecimientos ligados a la pareja. Para la joven, se trata de un momento que trae consigo nuevas experiencias, pues el amor ha sido para ella un terreno poco explorado, según contó meses atrás en entrevista para el programa televisivo De Primera Mano. “Nunca he tenido una relación así como súper seria, la verdad es que sí he tenido pues a gente que me gusta y he intentado salir pero pues no ha funcionado”, contó la joven cantante en aquel momento, en el que también confirmaba ante las cámaras que se encontraba soltera.

¿Quién es el novio de Mía Rubín?

Desde que se destapó su romance, la atención también se centró en el joven galán, pues aunque poco se sabe de su vida personal, destaca en el ámbito público por su actividad en la tauromaquia, cosechando algunos triunfos como rejoneador. A través de sus redes sociales Tarik ha mostrado su pasión por esta actividad, a la que se ha dedicado desde que es muy pequeño. “Todo surge del caballo. Desde pequeño, desde antes de caminar ya estaba arriba del caballo que durante un largo tiempo estuve en equitación y de repente entró la angustia de poder seguir mejorando. Fue cuando se nos ocurrió iniciar en adiestramiento…”, dijo en entrevista para el canal de YouTube llamado Rovira.

¿Qué ha dicho Andrea Legarreta del noviazgo de su hija?

Orgullosa de que Mía se encuentre plena en estos instantes, Andrea Legarreta se ha pronunciado sobre la nueva etapa que vive su hija, revelando incluso la cercanía que mantienen con la familia de Tarik Othón. “Ya tiene su primer novio en la vida y estamos muy felices por ellos dos, son muy lindos. Conocemos muy bien a la familia de él desde hace tiempo…”, explicó la presentadora, declaraciones retomadas por medios de comunicación como Ventaneando. Al ser cuestionada sobre la opinión de Erik Rubín, dijo: “Erik también feliz. Él es amigo de su papá desde hace mucho tiempo y la verdad es que pues estamos muy felices. Cuando te encuentras con un muchachito que es así como él que es dulce, lindo, que la corteja, que le abre la puerta, que le pone la silla, que le lleva flores…”, agregó.