Anette Cuburu confirma su salida de Venga la Alegría: 'Gracias por lo que fue y emocionada por lo que viene'

A lo largo de su carrera, Anette Cuburu se ha enfrentado a un sinfín de retos y cambios que la han fortalecido como persona y la han formado como profesional, logrando convertirse en uno de los rostros con más presencia dentro de la televisión matutina del país en programas como Venga la Alegría. Algo a lo que la conductora se ha vuelto a enfrentar en los últimos días, pues tras varios años trabajando frente a las cámaras de este show de TV Azteca, Anette ha tenido que decir adiós a su público, haciendo frente a esta nueva etapa de su vida profesional con total ilusión ante las puertas que se han comenzado a abrir tras su inesperada salida del programa.

El comunicado de Anette Cuburu

Así lo ha compartido la presentadora a través de sus redes sociales, donde ha publicado un comunicado en el que ha confirmado su salida de Venga la Alegría, explicando a grandes rasgos los motivos por lo que ha tenido que dejar el matutino, mostrándose esperanzada ante el futuro que le depara. “Quiero compartirles que este día cerré un ciclo de cinco años en Venga la alegría. Les puedo decir que lo único que tenemos seguro en la vida son los cambios y vienen proyectos nuevos y retos importantes que ya estaba lista para emprender”, escribió Cuburu en las primeras líneas de su mensaje.

En el comunicado, Anette se dijo afortunada por haber tenido la oportunidad de haber podido ser parte de este programa durante varios años, dejando en claro que pese a dejar el show, continuará trabajando de la mano de la televisora del Ajusco. “Me voy feliz y agradecida por tan enriquecedora experiencia en mi carrera de 32 años y emocionada por lo que viene, así que ya en su momento les contaré”, compartió. “Siempre de la mano de TV Azteca seguiremos innovando porque somos imparables. Gracias por lo que fue y emocionada por lo que viene”, finalizó.

La reacción de sus compañeros

Fue el pasado martes 30 de mayo que Anette Cuburu hizo su última aparición en el programa, en donde la vimos trabajado con normalidad en compañía de todos sus colegas. De hecho, el programa llegó a su fin sin que se mencionara la salida de la presentadora y sin que ella se despidiera. Sin embargo, a través de sus redes sociales, los compañeros y excompañeros de programa de Anette le hicieron sentir su cariño. Tal fue el caso de Laura G, quien envió todo su cariño a la presentadora: “Mi güeri, lista para verte triunfar en otro proyecto”. Por su lado, Horacio Villalobos, quien hace unas semanas también anunció su salida del matutino dijo: “Querida. Lo mejor viene para ti. No puede ser de otra manera”. Ricardo Casares también se pronunció: “Eres una mujer generosa y la vida ¡te regresará justamente eso! Extrañaré mucho escuchar tus historias”, expresó el presentador.

Por su lado, Flor Rubio dijo: “Siempre brillando, mi querida Anette. Que la vida te inunde de bendiciones. ¡Las mereces todas!”. Sergio Sepúlveda también le envió sus mejores deseos para esta nueva etapa a la que se enfrenta: “Querida Anette, es el principio de algo que te hará muy feliz”. Finalmente, William Valdes, quien ya no trabaja en Venga la Alegría pero que tenía una conexión muy especial con la presentadora expresó: “Te quiero mucho, mucho… tú lo sabes. ¡Eres una profesional y una chingo**! ¡Vendrán cosas mucho mejores!”, finalizó.

Así fue su regreso a TV Azteca

Luego de haber pasado por un duro divorcio y de verse inmersa en una etapa bastante vulnerable a nivel personal, Anette Cuburu se enfrentó a un veto profesional, el cual le impidió trabajar frente a las cámaras por muchos años. Sin embargo, siempre contó con el apoyo de su gran amiga, la fallecida productora Magda Rodríguez, quien le presentó a la persona idónea que la ayudó a volver a la televisión.

En aquel entonces, Anette estaba buscando la forma de trasladarse a Miami para poder entrevistarse con la productora Sandra Smester, que entonces trabajaba con Univision, y pedirle y una oportunidad laboral, pues además era alguien a la que Anette admiraba mucho. Para fortuna de la conductora, Magda resultó ser muy buena amiga de Sandra y además coincidió que la productora recién había llegado a México para integrarse al equipo de TV Azteca. “De repente veo que (Sandra) está con Magda, y dije, no puedo creerlo, o sea como es Dios, que te trae (a la gente). Yo no tenía la posibilidad ya de salir del país por tener a los niños, entonces Dios me trae a Sandra Smester a México para poder trabajar con ella. Pero yo dije: ‘yo no sé si ella también me vaya a correr’. Entonces me dijo Magda, yo te la voy a presentar y vas a ver que ella nunca te va a soltar de la mano, ella es promujer, a ella le va a encantar tu trabajo, tu talento…”, señaló.

Anette Cuburu reveló que tras el doloroso proceso de divorcio que enfrentó y la falta de oportunidades laborales, así como la precaria situación económica que vivió, pudo volver a la televisora que la lanzó a la fama y retomar la sólida carrera que ya había construido varias décadas atrás. “Me cambió la vida y se lo voy a agradecer a Sandra siempre, y ella lo sabe porque se lo digo, que me dijo: ‘yo no te voy a soltar, tú no te preocupes porque a mí tu trabajo es lo que me ha enamorado de ti. A mí me vale de dónde vengas, a mí me gusta tu trabajo, y tú has respondido… entonces, bienvenida”, recordó emocionada. “Y yo dije: ‘qué alivio, nadie va a venir mañana y me va a decir: ya habló fulanito de tal para que te corramos’, entonces me dio una paz y ahí fue donde volví a vivir y a respirar y a dormir las noches completas. Y ahí comienza mi nueva etapa en TV Azteca que yo ya llevaba casi 20 años en la etapa pasada, y ahora llevo cuatro desde que regresé y no he parado de trabajar”, agregó.