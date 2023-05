Con una romántica foto, América Guinart celebra en redes el cumpleaños de su novio

Cuando América Guinart se divorció de Alejandro Fernández se entregó a su labor de madre de sus tres hijos: las gemelas, Camila y América y Álex, su primogénito. Hace poco más de una década, la tapatía decidió darle una nueva oportunidad al amor junto a Álvaro Favier, el empresario que la conquistó y con quien protagoniza un discreto romance desde entonces. Como pocas veces, América utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen con él que utilizó como felicitación de cumpleaños. Siempre respetuosa de la privacidad de su pareja, Guinart utilizó una foto en la que no se aprecia el rostro de su galán quien, debido a que se desempeña en un ámbito ajeno al medio del espectáculo prefiera mantener su imagen al margen de la popularidad que posee en redes América. Una de las claves en la relación entre la tapatía y el empresario es el gran cariño que existe entre él y sus hijos: “Lo quieren mucho, se llevan muy bien con él, porque es un hombre muy respetuoso”, declaró el año pasado América en entrevista con Ventaneando.

Han sido contadas las ocasiones que América Guinart utiliza sus redes sociales para compartir fotos junto a su novio; sin embargo, la ocasión lo ameritaba, pues este 30 de mayo se celebra el cumpleaños número 53 de Álvaro a quien le escribió: “¡Feliz cumpleaños amor mío! Que Dios te de muchos años más de vida feliz y me permita compartirlos contigo. Te amo”. La tapatía escribió este texto sobre una imagen en la que aparecen fundidos en un abrazo, él tomándola de la cintura, mientras ella rodea los brazos en su cuello. Hace unos meses, América contó en entrevista por qué prefiere no revelar la identidad de su novio: “Si no hablo mucho de mi pareja es cien por ciento por respeto a la decisión que él ha tomado y por lo que él me ha pedido y yo lo entiendo”, comentó América en marzo del año pasado durante un Live en Instagram.

La primera foto en redes

Fue en mayo del 2021, cuando América Guinart compartió en redes la primera foto al lado de Álvaro con motivo de los 51 años del empresario. Sobre aquella publicación, la tapatía explicó en Ventaneando por qué quiso hacer una excepción en su regla de distracción y compartir con su comunidad virtual esta instantánea con su novio: “Tenemos 8 años y todo el mundo sabe que tenemos una relación y, esta vez, que estábamos festejando su cumpleaños -en realidad, el año pasado, él cumplió 50 años y fue un cumpleaños de pandemia, donde él fue a verme a mí a Vallarta, en donde yo estaba, y pasamos un cumpleaños, él y yo solos, no se pudo festejar- entonces, dije: ‘Yo creo que es momento de hacerle una felicitación pública’, claro que le pedí su consentimiento, le dije: ‘Quiero poner una felicitación pública para ti’”, añadió Guinart.

Después de más de 10 años juntos, América se encuentra en gran momento en su relación, incluso, como nunca ha pensado en la posibilidad de llegar al altar con él: “Yo había pensado no casarme nunca, esa era mi idea, no volverme a casar nunca, de repente, cuando se casó Camila como que dije, no sé, tal vez ya que se casen mis hijos, sí me caso”, contó al programa comandado por Pati Chapoy. La tapatía confesó que su debut en su faceta de abuela la hizo reflexionar sobre su estado civil: “Es muy chistoso porque hasta Cayetana me vino a mover ese asunto, como que me pregunto: ‘¿Qué querrá Cayetana?, que yo tenga una relación más formal y seria, ¿un matrimonio?, o tal vez sea un buen ejemplo o no’, imagínate nada más”, reconoció divertida.

Una familia moderna

Recientemente, América le confesó a la prensa que, luego de muchos años en los que Alejandro Fernández y ella respetaron un acuerdo de no involucrar a sus parejas en la dinámica familiar, ahora, el cantante y su novia, Karla Laveaga, ya conviven con el resto del clan, tal como ocurre con Álvaro quien también es asistente imperdible a las reuniones con los hijos de su novia: “En el bautizo de Cayetana él llevó a su pareja, después vino el cumpleaños de Cayetana y ahí le pedí yo a mi novio que asistiera, para él sí fue un poco difícil, porque él es muy respetuoso de todas esas cosas, mi pareja vino, estaba Alejandro también, la pareja de Alejandro, se lo presenté ahí y todo bien. Mientras cumplas tu función de papá y mamá, los dos tenemos derecho de rehacer nuestras vidas”, puntualizó.