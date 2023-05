'Siempre elegía primero a mi familia', Galilea Montijo sobre la nueva etapa de vida que enfrenta

Luego de su separación de Fernando Reina, Galilea Montijo enfrenta una nueva etapa de vida, en la que la que se encuentra abierta a todo tipo de posibilidades, tanto a nivel personal como profesional. Algo de lo que la presentadora del programa Hoy ha hablado en una reciente entrevista, en la que ha abierto su corazón para referirse al panorama que enfrenta hoy a nivel personal, así como de sus nuevas prioridades, dentro de las cuales se encuentran el poder dedicarse mucho más tiempo a ella misma, sin dejar de lado su faceta de mamá a la que se ha entregado desde el primer momento, y de lo que a nivel profesional le ilusiona ahora que su dinámica familiar se ha modificado.

Fue durante una charla que sostuvo con la revista People en Español, que Galilea se sinceró sobre su nueva vida y las cosas que se ha permitido hacer ahora que se enfrenta a una etapa de vida completamente diferente a todo lo que ha vivido, dejando en claro que por ahora, su prioridad es su bienestar. “Hoy me voy a cines, a restaurantes o sencillamente (estoy) tirada en la cama (para)ver mis series, ver películas", comentó la presentadora. "Lo que tengo ahora es tiempo de sobra", agregó.

De hecho, la conductora dejó en claro que para ella, en este momento, una de sus grandes prioridades es su trabajo y el explorar facetas de su persona que habían quedado en pausa por procurar otros aspectos de su vida, como su familia, por lo que ahora que el panorama es distinto, le gustaría retomarlas. "En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo", señaló. "No es que antes no pudiera, pero sí había cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar", sentenció.

Una nueva oportunidad

Hace unas semanas, Galilea Montijo acaparó titulares, luego de que se dieran a conocer unas fotografías en las que se le podía ver de lo más feliz, disfrutando de una tarde en la playa y en compañía del modelo español Isaac Moreno. Y aunque en un inicio la presentadora fue discreta al respecto, finalmente terminó por compartir con el público detalles de los que está sucediendo actualmente en su corazón. “Estoy bien, contenta, salimos, nos estamos conociéndonos, ojalá que se dé”, comentó Montijo en un encuentro con la prensa.

Galilea aprovechó este espacio para señalar las críticas que reciben las mujeres que, luego de una separación, deciden salir con alguien: “Si un hombre se divorcia y anda con alguien se lo aplauden y no está padre que a uno como mujer la sociedad la sigan tachando, porque te divorcias y sales con alguien, ¿perdón?, también tenemos derecho las mujeres igual que los hombres”, comentó. La conductora, quien se mostró muy contenta en todo momento, habló sobre la diferencia de edad entre el modelo y ella, resaltando que no es tan joven como aparenta: “No es un chavito eh, tiene 42 años y si fuera también más chavito, ¿qué tiene?”, respondió divertida rematando con un: “Y la queso”, haciendo referencia a la frase de moda.

Una separación en buenos términos

En esa misma charla, Galilea se refirió a la forma en la que su separación con Fernando Reina se ha dado, una ocasión en la que se encargó de dejar en claro que toda esta situación se dio en un contexto de cordialidad y mucho cariño. “En esta historia de Fer y mía no hay cosas raras, hay mucho cariño de por medio, tenemos tres hijos que queremos, que amamos, sobre todas las cosas siempre va a ser el papá de mi hijo, siempre van a ser mis hijos, entonces, no está padre inventar historias”, pidió. Galilea realizó esta breve entrevista en medio de un corte comercial del programa donde, el día de ayer, estuvo bromeando con sus compañeros sobre las fotos con Isaac. Durante el segmento de Canta la palabra, la tapatía desató las carcajadas de los conductores el interpretar el tema En el mar, donde puso énfasis a la estrofa que reza: “En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más”.