‘Mis nietos pasan momentos difíciles de falta de dinero’, Talina Fernández habla de Paula y José Emilio

Cuando Mariana Levy murió, hace ya más de 18 años, Talina Fernández quiso mantener unidos a sus tres nietos, María, Paula y José Emilio; sin embargo, tras la partida de su hija, únicamente pudo adoptar de manera legal a la mayor de los tres, mientras que los pequeños quedaron bajo la custodia de su papá, José María Fernández, viudo de la actriz. A partir de ese momento, La dama del buen decir se enfrentó a la distancia con sus nietos menores, debido a las diferencias que se originaron con el papá de los niños, razón por la que no pudo estar tan presente en la vida de los chicos como le hubiera gustado. A pesar de que en los últimos años, Paula y José Emilio se acercaron a ella e incluso, en diferentes momentos, vivieron con ella, actualmente enfrenta un nuevo distanciamiento con los jóvenes quienes, hace poco, compartió en entrevista con una revista de circulación nacional que no han recibido la herencia que les dejó su mamá. En ese sentido, Talina Fernández rompió el silencio y reconoció que ninguno de sus nietos ha recibido su parte de la herencia por motivos legales.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

¿Qué pasa con la herencia?

A su salida de un evento realizado en la Ciudad de México donde fue reconocida por su exitosa trayectoria en los medios de comunicación, Talina confesó que lo que más desea es que sus nietos tengan acceso al patrimonio que les dejó su mamá; sin embargo, es un tema que está fuera de sus manos: “Yo no sé, en cuestiones de la herencia, nada más en 18 años que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate. Yo no soy abogada, no te sabría decir, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia, ha sido un largo camino y yo de leyes no sé nada. Mis nietos pasan momentos difíciles de falta de dinero, entonces, yo quisiera que esto ya se solucionara”, confesó la conductora a las cámaras del programa Hoy.

Durante dicho encuentro con la prensa, Talina reaccionó a las recientes declaraciones de su nieto menor a quien, confesó, le gusta estar frente a las cámaras: “A José Emilio le gustan mucho las bambalinas”. Sobre el hecho de que el joven, quien en julio próximo celebrará su cumpleaños número 19, haya hecho pública el distanciamiento que tiene con su hermana mayor María, Talina explicó: “Yo no lo crie, José Emilio se quedó de 8 meses, cuando murió mi hija, así que José Emilio no mamó la educación que tenemos todos nosotros”. Con la esperanza de que las diferencias entre sus nietos se solucionen, Fernández compartió con los medios que, personalmente, enfrenta una nueva batalla de salud: “He estado un poquito malita de salud. No saben, estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir, ni nada”, detalló.

La relación con sus tres nietos

Hace un par de semanas, Talina Fernández abrió su corazón en una sincera conversación con Isabel Lascurain, para el canal de Youtube de la integrante de Pandora. En esta entrevista, donde La dama del buen decir habló de su vida, de su maternidad y de su papel como abuela. En ese sentido, recordó cuando María entró a la adolescencia y le pedía su espacio, cuando salía con sus amigas, momentos en los que solía acompañarla, guardando la distancia, pero siempre alerta: “He tenido que ser respetuosa, pero muy presente”. La presentadora recordó que, en su momento, cuando María entró a la adolescencia, también enfrentaron algunas dificultades: “Se enamoró de un chaparrín y que se va a vivir con él, no me parecía que fuera el adecuado, la historia lo ha corroborado”, comentó.

Actualmente, la relación con su nieta mayor es excelente: “María es mi gallo. Como es de la naturaleza, se fue a vivir medio año a Valle de Bravo y medio año a sus exposiciones de fotografía, ya es escaladora profesional”, narró. Sobre la reciente incursión al mundo de la actuación de su nieta Paula, dijo: “Ya está en el CEA tiene sangre de María y mía. Pau está viviendo sola en México y está yendo al CEA, en Televisa”. Por último, contó por qué se distanció de su nieto menor: “José Emilio se vino a vivir a mi casa, un año y, de repente me dijo: ‘Voy a Cuernavaca con mis cuates’, no regresaba y no regresaba… se regresó a vivir con su papá. Yo ahí como el muro de Berlín, no tengo nada que ver con ese señor”, finalizó.