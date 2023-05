Desde España, Atala Sarmiento rompe el silencio sobre el acoso mediático que sufrió: ‘Desequilibró mi salud mental’

A punto de cumplir cuatro años viviendo en Barcelona, ciudad que se convirtió en su hogar desde su salida de Ventaneando, Atala Sarmiento rompió el silencio y emitió un comunicado de prensa en el que dio a conocer, por primera ocasión, detalles de la batalla legal que comenzó en 2019, en contra de una revista de circulación nacional por el acoso mediático del que fue víctima por más de un año y medio por parte de dicha publicación. Con el objetivo de evitar imprecisiones y luego de que se filtraran algunos detalles de esta demanda, Atala decidió alzar la voz y fijar su postura tras haber sido blanco de constantes ataques que, según confesó, dañaron varios aspectos de su vida, como su salud mental. Según narra la periodista en este escrito, el acoso que sufrió le provocó consecuencias tan graves que tuvo que recurrió aún experto en salud mental para poder enfrentar dicha situación, Atala reveló que este proceso legal se encuentra en curso, razón por la que no puede emitir detalles de la demanda; sin embargo, quiso visibilizar el profundo daño que estas dinámicas periodísticas ocasionan, confiando en que las leyes mexicanas harán justicia en su caso y se marque un precedente que evite que otra figura pública atraviese por algo similar.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El comunicado de prensa

En el documento, dirigido a la opinión pública y a sus colegas en los medios, Atala dio a conocer: “A mediados del año 2019 decidí ejercer acciones legales en contra de Grupo Editorial Notmusa, responsable de la publicación semanal de la revista Tv Notas. Dicha decisión nació de la necesidad imperante de frenar un acoso mediático del que fui víctima -durante año y medio- por parte del semanario de circulación nacional. A través de constantes notas en sus ediciones impresas y digitales Tv notas publicó información -durante el período de 2018 a 2019- de forma desmesurada, lleva de imprecisiones, calumnias, falsedades, y hasta burlas. El cúmulo de reportajes publicados sobre mí, a nivel profesional y -sobre todo en el terreno de lo personal-vulneró mi seguridad, quebrantó mi integridad, obstaculizó mis oportunidades laborales, entorpeció y derrumbó negociaciones económicas, intentó romper mis relaciones familiares y, lo más importante, desequilibró mi salud mental al grado de llevarme al consultorio de un psiquiatra”, se lee en la primera parte de su comunicado.

Para la periodista, este tipo de prácticas en los medios de comunicación, tienen que ser erradicada: “So pretexto de estar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, la revista Tv Notas abusa del mismo como si éste le otorgara un cheque en blanco para, desde su posición de poder, humillar a nivel profesional y personal a una figura de manera pública, sólo por el hecho de que es una persona con un trabajo público. Esto es inaceptable. Escudándose en dicha evasiva indefendible, me hicieron víctima de una persecución y hostigamiento mediático insoportable, hoy puedo ponerle palabras a ese abuso de poder que me generó un gran desequilibrio y costes emocionales enormes por haber estado sometida a sus agresivas dinámicas. Afortunadamente nos está tocando vivir una época de clara evolución social que no normaliza violentar a cualquier persona públicamente, sin importar el género, desde una posición de poder tal y como lo hizo la revista Tv Notas conmigo”.

Atala destacó que la situación de violencia que sufrió se suma a la larga lista de casos que existen en nuestro país: “Tristemente México sigue siendo un país en donde las cifras de violencia escandalizan y aunque se están llevando a cabo esfuerzos para erradicar este mal tan enraizado en nuestra sociedad, aún hace falta mucho trabajo por hacer, pues quedan muchos huevos en los que las mujeres no encontramos las herramientas, los espacios y las formas para defendernos y ejercer nuestros derechos. Es por ello que decidí enfrentar este problema en los juzgados de nuestro país, pues confió plenamente en que las autoridades correspondientes encauzarán mi caso a las medidas legales necesarias que contribuyan a detener una práctica que, socialmente, sólo nos hace daño”, añadió.

En espera de una resolución

Aunque Atala había preferido enfrentar el proceso legal en privado, debido a la filtración de información sobre su caso, decidió hacerlo público; sin embargo, por recomendación de su equipo legal y para evitar entorpecer el rumbo de la investigación, dio a conocer que esta será la única ocasión que aborde el tema: “Deseo que mi caso sirva como una contribución colectiva para que medios de comunicación masiva, tales como la revista Tv Notas, dejen de actuar con la impunidad que los caracteriza y apelo a las autoridades judiciales unirse al propósito de que las mujeres podamos sentirnos seguras para defendernos de los ataques que se cometen en nuestra contra. Debido a los términos del proceso legal que aún se debate en nuestros juzgados mexicanos no puedo hacer más declaraciones, ni revelar detalles al respecto, siendo este comunicado el único testimonio que daré por el momento”, se lee en la parte final del comunicado.