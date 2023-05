Ana Bárbara reacciona a las declaraciones de Talina Fernández sobre José Emilio

Luego de que Talina Fernández reaccionara a las declaraciones de su nieto José Emilio Fernández Levy, quien en una entrevista reveló que tanto él como su hermana Paula se encuentran distanciados de su hermana mayor, María Levy debido a malentendidos con la herencia que su madre, Mariana Levy les dejo tras su repentina muerte, ocurrida hace más de 18 años, la cantante Ana Bárbara, quien se hizo cargo de los hijos de la actriz tras su partida, ha fijado una postura frente las declaraciones de Talina, tomando distancia de la situación, pero reiterando el gran cariño que tiene por la presentadora.

Fue durante un encuentro con la prensa, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, que Ana Bárbara no pudo escapar de los cuestionamientos relacionados con el conflicto de los hermanos Levy y sobre las declaraciones que dio hace unos días la 'Dama del buen decir', quien desestimó los dichos de José Emilio sobre su hermana María, asegurado que el jovencito lo hizo porque le gusta tener la atención de las cámaras. Al respecto, Ana Bárbara fue clara, lamentando que su hijo haya expuesto de esa manera su vida privada: “Me da mucha pena (que haya expuesto sus problemas de forma pública)”, expresó la cantante en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Berenice Ortiz. “La verdad yo abrazo a Talina, es lo único que les puedo decir. La amo, yo a Talina la adoro, somos familia y hay cosas que luego pasan, pero que el amor reine en todos los corazones”, agregó.

En ese mismo sentido, Ana Bárbara también fue cuestionada por el distanciamiento que mantiene con José Emilio, una situación que el mismo jovencito ventiló en la charla que sostuvo con TVNotas, un tema que la cantante quiso evitar, pues dijo, no se siente lista para hablar al respecto. “Amores de ese tema no, ya saben que yo les comparto todo, pero hay cosas que también mi corazón bandido se vulnera, hay cosas que sí puedo compartir y ahorita no estoy bien para hacerlo. Espero que me entiendan, porque yo siempre les doy notas y los atiendo”, expresó la intérprete ante la insistencia de los medios.

¿Qué dijo Talina sobre las declaraciones de su nieto?

Fue durante el homenaje que recibió Talina Fernández el pasado fin de semana en la Ciudad de México, que la periodista se pronunció ante el conflicto que mantiene distanciados a sus nietos y específicamente sobre las declaraciones que José Emilio ofreció a dicho medio. “A José Emilio le gustan mucho las bambalinas…entonces es capaz de decir cualquier cosa”, expresó la conductora. “José Emilio se quedó de ocho meses cuando murió mi hija, entonces José Emilio no mamó la educación que tenemos todos nosotros”, finalizó.

Lo que han dicho Paula y José Emilio sobre su relación con María

En la charla que sostuvieron con la revista TVNotas, José Emilio y Paula se sinceraron sobre las dificultades que enfrentan como hermanos, específicamente sobre su relación con su hermana mayor. “Le tengo mucho cariño, pero no hay relación desde hace medio año, y primero debemos repararla porque yo también la he regado con ella y me duele que estemos distanciados…”, explicó el joven durante la charla, misma en la que expuso más aspectos poco conocidos de su vida personal, como algunas dificultades emocionales por las que atravesó años atrás. Por otro lado. Paula fue sincera durante la plática, manifestando su enorme deseo porque las cosas con su hermana puedan resolverse. “Quiero salvar nuestra relación…”, dijo puntual, asegurando que si su madre Mariana viviera, lamentaría la situación en la que se encuentran ahora. “La verdad es que eso es feo y fuerte…”, dijo al exponer los motivos por lo que todo ha cambiado entre ellos de un tiempo a la fecha, tratando de ser muy reservada y sin ahondar en tantos detalles.