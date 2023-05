Lucas Delfino, el cuñado de Pablo Lyle, refugiado en su familia tras librar la demanda civil

Una de las personas que ha sido clave en el caso legal de Pablo Lyle es su cuñado, Lucas Delfino, quien iba al volante el día en que el actor sostuvo un altercado vial con Juan Ricardo Hernández, el hombre que falleció días después del incidente en un hospital de Miami. Aunque legalmente, según los jueces a cargo del caso, el intérprete fue el principal responsable de lo sucedido, una demanda civil en contra de Lyle, por parte de los familiares del fallecido, también buscaba responsabilizar a Delfino, situación que fue desestimada por falta de argumentos contundentes, liberando automáticamente al cuñado del protagonista de la película Mirreyes vs Godínez de cualquier acusación. Desde entonces, el esposo de Silvia Lyle, hermana de Pablo, se refugia en su familia, encontrando así un poco de calma en medio de esta situación cuyo final se vislumbra lejano.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Mientras Pablo libra una sentencia de 5 años en prisión y 8 más en libertad condicional, sus seres queridos encuentran consuelo al interior de su círculo, celebrando momentos familiares y enfocados en el día a día. Para muestra, las recientes publicaciones de Silvia, quien dio algunos vistazos de cómo transcurre este momento para ella y su esposo, aprovechando cada instante para preservar la calma y disfrutar del presente. La pareja se tomó un tiempo para relajarse en la playa, instante que quedó capturado en una fotografía en la que aparecen los dos sonrientes, dando muestra de la unión que prevalece entre ambos, tras permanecer unidos por 17 años y a pocos meses de festejar su 16 aniversario de bodas.

Lucas también tuvo la oportunidad de recibir con su familia una fecha muy especial; la del cumpleaños de su madre, a quien de cariño llaman Nonna (abuela en italiano), y para la que prepararon un inolvidable festejo que quedó plasmado en una imagen. Según reveló Silvia, la abuela fue consentida con un postre para la ocasión, el cual fue elaborado por su esposo y el hijo de ambos, Tiago. Ella además presumió la imagen del platillo, orgullosa de la buena relación que existe entre los suyos. En la foto para el recuerdo, se observa a Lucas posando con sus padres, su hijo y su esposa, todos sonrientes y deseando lo mejor a la cumpleañera. “Nonna hermosa, que tu vida esté llena de bendiciones. Te amamos infinito”.

El argumento que salvó a Lucas Delfino de la demanda

En días pasados, el interés mediático que generó el caso de Pablo Lyle se centró en la demanda interpuesta por los familiares de Juan Ricardo Hernández en contra del actor y de su cuñado, Lucas Delfino, solicitando un pago monetario por gastos funerarios, atención psicológica y el desempleo de la viuda de Hernández, la señora Mercedes Arce. Fue en una reciente audiencia que la jueza a cargo del caso deslindó a Delfino de toda responsabilidad, exponiendo el argumento con el que justificó su postura. “Delfino iba manejando, no tuvo nada que ver. ¿Dónde está la responsabilidad que usted adjudica al señor Delfino? ¿Qué fue lo que hizo para relacionarlo con la muerte del señor Hernández?”.

En otro momento de la audiencia virtual, y tras escuchar los argumentos del abogado de la familia Hernández, la jueza agregó: “La corte encuentra que la moción no será tomada en cuenta, en espera de que pueda presentar una nueva con argumentos suficientes que apoyen su petición y, entonces, sea aceptada”. A sí mismo, el litigante de Delfino defendió la honorabilidad de su cliente, exponiendo la razón por la que él debe estar libre de cualquier señalamiento. "Mi cliente tiene una declaración jurada, donde declaró que él no golpeó al señor Hernández. No creo que esto esté en discusión. De hecho, hay un video del incidente donde se muestra, claramente, que mi cliente está en el auto cuando el golpe ocurrió”, dijo Peter López.