Desde Cancún, El Negro Araiza celebra el cumpleaños de su novia

Después de disfrutar el inicio de su relación en privado, hace un par de meses, Raúl Araiza le confirmó a la prensa que se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Poco a poco, el presentador de Hoy ha ido compartiendo detalles de su noviazgo en redes sociales, como lo hizo este fin de semana, cuando publicó varias imágenes del romántico viaje que realizó junto a Katalina García, la mujer que ha conquistado su corazón. Hace unas horas, El Negro dio a conocer que esta escapada que realizaron a Cancún fue con motivo del cumpleaños de su novia a quien, por primera ocasión, felicitó públicamente a través de una de sus historias en Instagram. Estas no son las primeras vacaciones de los novios, a inicios de abril pasado, Raúl y Kati, como le dice de cariño, disfrutaron de unos días juntos en Cuba, un destino que sirvió como telón para las primeras fotos juntos que él compartió en Instagram, donde ya no oculta su felicidad.

Después de que en las últimas horas estuvo compartiendo varios detalles de su visita a Cancún, de la mano de Katalina, el conductor le dedicó una historia con la que dio a conocer que, este domingo 28 de mayo, era el cumpleaños de su novia. Por esta razón, El Negro publicó una selfie, ella que aparece abrazando a la su novia junto a la leyenda: “Feliz cumpleaños, mi amor”, una dedicatoria en la que etiquetó a Kati. El conductor decidió festejar a su novia en el mismo destino en el que, hace unos meses, le pidió que fuera su novia: “Le hice una cena en la playa en Cancún, donde soltamos tortugas, y le pedí que fuera mi novia”, narró hace unas semanas el conductor en entrevista con TvNotas, donde contó cómo fue que se dio el flechazo con Kati.

Su historia de amor

Aunque El Negro ha preferido vivir este noviazgo en un perfil bajo, durante esta entrevista, se abrió de capa y contó la peculiar historia de amor entre él y Kati a quien conoció gracias a las redes sociales: “Es la primera persona que no conocía, con la que tengo una relación. Yo nunca le había dado follow a nadie, por más que alguien me gustara. Todas mis relaciones anteriores yo ya había conocido a la persona, porque trabajaba con ellas o me la habían presentado conocidos, pero a Katy la empecé a ver en redes, me gustaba, pero no la conocía, y ella me buscó”, contó. El también actor, confesó que Cupido lo flechó por sorpresa: “Me llegó el amor que no busqué, que no esperé”, reconoció.

El Negro compartió que su relación comenzó en las redes sociales y que, al principio únicamente se escribían, hasta que la conexión fue tan fuerte que él propició su primer encuentro: “Un día le dije: ‘¿Qué nunca nos vamos a conocer en persona? Ya sabemos todo de nosotros, pero no nos hemos visto’, y me contestó: ‘Pues es que no veo que tú me invites’, y entonces quedamos de ir a comer. Recuerdo que, en esa primera cita, yo iba con nervios, no lo había hecho nunca: ir a una casa y no saber lo que me iba a salir”, reconoció Raúl para quien, esta especie de cita a ciegas, resultó todo un éxito, pues Kati era tal cómo la había imaginado, sobre todo, porque ha encontrado un gran apoyo en ella: “Ella entiende bien el detalle mío. Me entendió perfecto y me dijo: ‘Estoy muy orgullosa de ti’”.

La primera aparición de Kati en televisión

En noviembre pasado, antes de que El Negro Araiza anunciara su relación con Kati, lo sorprendió en el foro de Miembros al Aire con un pastel por el cumpleaños número 58 del conductor. Debido a que, en ese momento su romance no era público, su excompañero de emisión El Burro Van Rankin dio pistas de la relación: “¿Quién es ella?”, exclamó el conductor, mientras El Negro y Kati hacían oídos sordos a la pregunta, una vez más, reiteró: “¡Yo tengo una duda!”. Aunque El Negro no le quiso responder, más adelante cuando llegó el momento de pedir su deseo de cumpleaños, el presentador dijo: “Mi deseo ya está aquí”, haciendo referencia a la presencia de Katalina en el foro.