Erika Zaba habla de la separación definitiva de OV7: 'El grupo se termina en diciembre'

La gira por los más de 30 años de OV7 ha sido un rotundo éxito desde su arranque en septiembre del 2022 pese a los sonados contratiempos que llevaron a poner en pausa el proyecto por alrededor de dos años dejando a los fans en vilo esperando la conciliación de los integrantes de la banda. Tras ponerle punto final al capítulo de las diferencias que los llevaron a distanciarse, la agrupación se ha presentado en diferentes ciudades de la República Mexicana superando las expectativas de su público, lo que les ha permitido llevar su espectáculo también a varios puntos de Estados Unidos, sin olvidar, el papel fundamental que cumplieron en el 90’s Pop Tour. Sin embargo, su aplaudido tour ha sido el punto de partida para el adiós definitivo, pues, según ha confirmado Erika Zaba, será el mes de diciembre cuando el grupo se despida finalmente de los escenarios.

En vísperas del concierto que ofrecerá OV7 en Puebla, Erika dio una entrevista al programa Noticias de México, donde aclaró que, independientemente de la incertidumbre que se vive por la reciente actividad volcánica del Popocatépetl, el show se mantiene en pie: “No va a haber problema, el problema es en los aeropuertos de que no podían salir los artistas, pero no, aquí nos vamos en carretera, o sea, de que hay concierto con o sin ceniza, eso sucede, el 1 de junio vamos a estar en Puebla, ahí nos vemos”, comentó.

La cantante aprovechó la invitación al espectáculo para ponerle fecha a la separación de la agrupación que conforma junto a Ari Borovoy, M’Balia, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Kalimba y Oscar Schwebel: “Hablando de cuánto tiempo más va a estar el grupo, pues el grupo se termina en diciembre y es importante decirles que yo creo que será la última vez que vamos a Puebla”, reveló. Tras confesar que el final de OV7 está a unos meses, Erika no descartó que en un futuro lejano podrían volver a reunirse. “Seguramente habrá algún reencuentro cuando tengamos 50 años, espero estar entera todavía a los 50”, añadió con simpatía, “Pero en lo que eso sucede no se lo pueden perder”.

Erika enfatizó que dicha presentación será la última del grupo en el estado de Puebla y dejó en el aire la posibilidad de que en unas décadas regrese a los escenarios junto a sus compañeros: “Pero para eso (el reencuentro) todavía falta, así que mejor los veo el 1 de junio, que es el último concierto de los OV7 en Puebla, no se lo pueden perder, va a estar muy muy bueno. Va a haber un recorrido de los hits del grupo. No crean que vamos a cantar canciones que a nosotros nos gusten y que nadie conoce, no, vamos a cantar puros hits desde cuando éramos chiquitos hasta grandes”.

Llenos totales y nuevas canciones, así ha sido el triunfal regreso de OV7

Emocionada por el gran momento que vive el grupo, Erika ha celebrado que, además de la gira, han podido grabar cuatro nuevas canciones, dos de ellas (Quédate y Si es amor) ya están disponibles y el resto verán la luz muy pronto. “La verdad es que ha sido increíble, eso de grabar las nuevas canciones fue porque el público nos lo pidió mucho, o sea, aprovechando que estábamos los siete integrantes otra vez fue como, ¿por qué no tener nuevos temas?”, mencionó en el programa previamente citado, “Estamos muy contentos porque ha sido una gira celebrando 34 años juntos, se quedó el nombre de la gira de 30, pero en realidad ya cumplimos 34 y, entonces el concierto es increíble, la gira es increíble porque es un recuento un poquito de todo lo que ha pasado en nuestra historia”.

Primero fue Lidia y ahora son Ari, Érika, Kalimba y M'Balia quienes exponen su postura sobre lo que pasa en OV7

Las diferencias son parte del pasado

La banda, la cual se fundó a finales de 1989, decidió seguir caminos separados hace dos décadas luego de que algunos miembros apostaron por llevar su carrera en solitario, pero hace unos años sus caminos volvieron a unirse; no obstante, su regreso ha estado marcado por constantes discrepancias al interior de la agrupación, mismas que han solucionado desde el terreno del respeto y la madurez: “Totalmente, nos merecemos esa gira. Han sido muchos años de experiencias inolvidables arriba de los escenarios, de experiencias entre nosotros como seres humanos y como en toda familia, lo hemos dicho, pues a veces hay roces, pleitos, y las cosas como en una familia también se arreglan”, indicó Mariana Ochoa el año pasado en una entrevista para el programa Hoy.