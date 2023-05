Maribel Guardia recuerda el último cumpleaños que pasó al lado de su hijo Julián, al cumplir 64

En medio del duelo que Maribel Guardia atraviesa tras la inesperada partida de su único hijo, Julián Figueroa, la actriz ha enfrentado una fecha muy significativa en su vida y a la vez un tanto sensible, pues este 29 de mayo celebra su cumpleaños número 64, una ocasión que sin duda ha sido completamente diferente a la de otros años, pues es la primera vez que la también cantante enfrenta esta fecha sin su hijo. Algo de lo que Maribel ha hablado en sus redes sociales, donde se ha mostrado un tanto nostálgica ante la ausencia de ‘Juliancito’, como solía llamar a su hijo, pues no pudo evitar cómo fue el último cumpleaños que pasó al lado de él.

A través de su perfil de Instagram, Maribel compartió una serie de fotografías de la celebración de cumpleaños del año pasado, una ocasión en la que se dejó consentir por su familia, quien organizó una increíble fiesta para ella y en la que estuvo presente su esposo, Marco Chacón, Julián y su esposa, Imelda Tuñón, así como el pequeño José Julián, el único nieto de Maribel. Al pie de la publicación, la intérprete escribió un desgarrador mensaje, en el que habló de los sentimientos que embargan en estos duros momentos. “Dios, ¿cómo no extrañar a mi niño? llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas, y me cantaba con su guitarra”, recordó la protagonista de la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio.

En otro fragmento de su mensaje, Maribel habló de cómo el aferrarse a la fe la ha ayudado a transitar por esta dolorosa etapa de vida, mostrándose esperanzada en que las cosas mejoraran pronto para ella. “Estoy colgada de la mano de Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas y con la ilusión de encontrar luz al final. Sé que Julián habita en el corazón de Dios y que algún día nos vamos a reunir. Y les prometo que voy a salir adelante. Pero estas fechas me parten el corazón”, finalizó la intérprete.

Su regreso a los escenarios

Tan solo una semana después del fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel tomó la decisión de regresar al trabajo, pues para ella en estos momentos lo más importante es mantenerse de pie y continuar su vida como le habría gustado a su hijo Julián, algo que no fue del todo fácil pero que sin duda resultó una experiencia reconfortante para la actriz, quien fue cobijada por su público y compañeros de trabajo. “Para mí estar en el escenario fue muy duro, muy difícil y a la vez muy emocionante de todo el cariño que recibí del público. Y bueno, no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes de gente que no conozco, que me ha compartido la muerte de sus hijos, que ha orado por Julián, que me han dado tanto, tanto amor que, sin duda, ha sido un aliciente en momentos tan, tan difíciles…”, dijo en un encuentro con la prensa.

‘Ya no le temo a la muerte’

En esa misma charla, Maribel habló de cómo ha afrontado la partida de su único hijo, mostrándose esperanzada en que Julián se encuentra mejor que nunca. “Después de la experiencia que tuve con Julián, yo ya no le tengo miedo a la muerte, porque después de sentir a mi hijo, que lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije ‘Dios mío, es que de aquí soy’ y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque siento que de ahí venimos”, reveló la actriz conmovida.