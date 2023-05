Juan José Origel recuerda el día de su salida de Ventaneando y la reacción de Pati Chapoy: 'Me fui llorando'

Con el paso de los años, Juan José Origel, mejor conocido en el medio como Pepillo, ha consolidado una carrera como periodista de espectáculos en la televisión. Pero su historia no sería la misma sin la oportunidad que hace poco más de dos décadas le brindó Pati Chapoy, quien lo invitó a formar parte de la primera alineación del programa Ventaneando, el cual se comenzó a transmitir en la entonces naciente TV Azteca. Mientras su paso por la emisión fue gratificante, su renuncia no fue del todo agradable, pues asegura que la manera en que Chapoy reaccionó a su decisión fue tan dura que incluso le provocó lágrimas, un episodio del que habló sin ningún reparo, dejando claro que hoy mantiene una cercana amistad con la reconocida comunicadora.

Origel fue uno de los recientes invitados al programa en YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise, espacio en el que respondió algunas de las preguntas de los usuarios, quienes no dejaron escapar oportunidad para indagar más sobre sus inicios en la televisión. Fue en ese instante cuando alguien quiso saber qué había sido lo mejor y lo peor de trabajar con Pati Chapoy. “Lo mejor de trabajar con Pati fue que me dio una oportunidad muy grande de estar en Ventaneando y le aprendí muchas cosas, porque ella sí traía ahí todo un background, ella sí era Pati Chapoy y sigue siendo…”, afirmó el presentador, quien conforme avanzó la plática ahondó en más detalles de lo que vivió durante ese periodo.

En confidencia con los usuarios y la anfitriona del espacio, Pepillo reveló la otra cara de trabajar con Pati, evocando el instante en el que le anunció que renunciaría a las filas del programa para probar suerte en Televisa. “Lo peor fue cuando le dije que me iba a Televisa y Carmen Armendáriz, la productora, me citó para hacer el último programa y despedirme. Entonces ya estábamos microfoneados Martha (Figueroa), Pedro (Sola) y yo, y Pati no llegaba y llegó al último; cuando llegó me dijo: ‘¿Tú qué estás haciendo aquí?’. Le dije: ‘Tengo llamado de Carmen’. Para esto había un pizarrón que decía: ‘Hoy invitado de lujo, Pepillo Origel’…”, comentó, al mismo tiempo en que Karla Díaz y Lucía Méndez, también invitada a Pinky Promise, prestaban mucha atención a su relato.

‘Me fui llorando hasta Polanco’

Tras la reacción de Pati Chapoy, Pepillo recuerda cómo se sintió en medio de aquella situación, en la que sin poder dar marcha atrás a sus decisiones, se rompió emocionalmente. Sin embargo, asegura que el tiempo les permitió limar asperezas, pues hoy ambos mantienen una grata convivencia. “Yo reconozco que tenía coraje, Pati. Ya ahorita la amo con todo mi corazón y nos vamos a cenar, pero en ese momento tú no sabes lo que era que te pararan del lugar y te fueras. Yo creo que desde Azteca hasta Polanco me fui llorando…”, confesó el comunicador, quien desde entonces ha trabajado para Televisa y dirigido varios espacios sobre espectáculos y farándula.

Recordemos que dos años atrás, durante la celebración por los 25 años de Ventaneando, Pati Chapoy invitó a Pepillo a conversar en su programa, una enorme sorpresa para los televidentes seguidores de la emisión. “También me corriste muy feo…”, comentó Origel entre risas, palabras a las que Chapoy respondió: “¿Cuál te corrí? ¡Si te fuiste!”. Acto seguido, el comunicador contó cómo fue que ese tiempo decidió abandonar Ventaneando gracias a una oferta que le hizo el hoy fallecido Alberto Ciurana. “Hay momentos que se presentan en tu vida y tú tienes que aprovecharlo. Era una oportunidad que se me estaba dando… dije: ‘Voy a estar solo, voy a hacer mi programa… Lo aproveché y bendito sea Dios, he estado aquí, allá y acullá…”.