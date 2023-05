Tras su recuperación, Irán Castillo comparte detalles de la hospitalización de su bebé

Después de celebrar en familia el bautizo de Demian, el pequeño hijo de Irán Castillo y Pepe Ramos, la pareja enfrentó una retadora situación, luego de la hospitalización del pequeño. Con la misma transparencia con la que Irán comparte los momentos familiares más felices con sus seguidores en Instagram, hace unas horas, publicó un reel con imágenes de la estancia del bebé, de un año de edad, en un nosocomio. Aunque no dio a conocer la razón detrás del internamiento del niño, habló de la gran lección que les dio su hijo como papás al mostrar la mejor actitud durante el tiempo que estuvo bajo observación médica. Para la actriz fue muy valioso ver cómo, a su corta edad, Demian se mostró muy dispuesto a ser atentado, mientras conservaba su característica sonrisa, este detalle, hizo que tanto Irán como Pepe Ramos se contagiaran de la valentía del niño quien, por fortuna, ya se encuentra en casa disfrutando del amor de los suyos.

Demian, su gran maestro

La actriz incluyó en el reel varios videos de su bebé en el hospital, donde en todo momento mantuvo su sonrisa, jugando con su papá y hasta simulando una llamada telefónica. Para Irán ver la sonrisa de su bebé a pesar de las circunstancias fue muy sanador y la ayudó a enfrentar la situación desde un lugar mucho más empático: “Hace poco tuvimos que estar en el hospital con este angelito y quise hacer este reel, porque admiro tanto que siempre estuvo con la mejor actitud”, escribió Irán. Para la actriz enfrentar un problema de salud la hizo pensar en las mamás y los bebés que están pasando por un escenario similar: “Momentos duros que te arrugan el corazón, rezo por todos los niños para que tengan salud y estén llenos de bienestar. Son unos angelitos tan divinos”, explicó en otra parte de su mensaje.

Irán resaltó el hecho de que, a su corta edad, su bebé le regaló la gran lección de mostrarse optimista ante una situación retadora y así lo explicó: “Hay tanto qué aprender de los niños. Los verdaderos maestros de maestros. Los amo con todo mi corazón, Demi e Irka con toda mi alma. Gracias por existir y enseñarme tanto, por tenerme paciencia, porque a veces no aprendo rápido con lo cabeza dura que soy”, reconoció la actriz quien resaltó cómo su bebé la ha venido a llenar de grandes enseñanzas, pero sobre todo a valor cada minuto que pasan juntos. Por último, la actriz también dedicó un sentido mensaje a su apoyo incondicional en la maternidad, su pareja sentimental y papá de Demian, Pepe Ramos: “Te amo profundo Pepe Ramos, siempre agradeciendo tu presencia y tu amor. Gracias por sostenerme cuando necesito estar a mi lado, por calmarme con delicadeza. Qué bonito seguir caminando junto a ti. Eres un gran papá y esposo. ¡Lo logramos!”, finalizó.

El bautizo de su bebé

A principios de mayo, la familia de Irán Castillo y Pepe Ramos se reunieron para celebrar el bautizo de Demian en una íntima ceremonia en la que el bebé estuvo cobijado por sus seres queridos: “Fue el bautizo del bebo. Gracias a toda la familia por su presencia y su amor. Los amamos mucho”, escribió la actriz en el feed de esta red social donde compartió las imágenes más especiales de este día en el que, Irka, la hermana mayor del bebé fungió como invitada de lujo. Para Irán, ver a su familia consolidada es un sueño hecho realidad que no se cansa de agradecer: “Aquí no más volviendo a decirles que los amo con toda mi alma. Infinita gratitud de caminar con ustedes en esta vida”, les escribió hace unas semanas.

El año pasado, Irán Castillo le concedió una sincera entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda a quien le habló de lo feliz que se encuentra con su familia: “Me costó mucho trabajo estar ahorita en donde estoy y aunque ha sido difícil, porque en el postparto se pone difícil, no voy a decir que no, pero me siento que estoy en mi casa, con mi familia y ahí vamos”, reconoció Irán. Según compartió hace unos meses con sus seguidores, esta etapa de su vida es una de las más placenteras que ha tenido: “Recopilación de mis mañanas. Amo levantarme con la cara de mi bebé y su calorcito. Amo mis mañanas por más cansada que esté. Pura gratitud por tener esta oportunidad de despertarme con este bebé hermoso, con mi esposo maravilloso y con mi nena tan bella y mágica. ¡A disfrutarlos!”, escribió junto a una imagen con sus hijos.