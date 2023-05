Poco maquillaje, colores neutros y una imagen más fresca, ¿Kylie Jenner sigue los pasos de Sofía Richie?

Gracias a las redes sociales es posible ser testigos de las estrategias de marketing más exitosas y, curiosamente, no siempre están dirigidas a un producto, sino que también pueden ser enfocadas a una persona. Ese ha sido el caso de Sofia Richie, quien unas semanas antes de su boda comenzó una exitosa campaña en redes, compartiendo con sus seguidores, no solamente su nuevo y refinado estilo, sino que cada detalle de lo que llevaba en sus looks, cómo se arreglaba y algún comentario que la hacía parecer más que cercana con el público. Fue así cómo llegó al día de su boda, convertida en una completa celebridad para la Gen Z, todo mundo estaba pendiente de sus vestidos -de la firma de moda por excelencia, Chanel-, el espectacular hotel en la Costa Azul en donde se llevaron a cabo las nupcias y hasta el cantante que interpretó un éxito viral mientras ella recorría el larguísimo camino al altar del brazo de su padre, Lionel Richie. Pero las cosas no acabaron ahí, Sofia ha seguido compartiendo sus looks e imponiendo un estilo mucho más polished entre las usuarias más jóvenes de redes sociales, aunque aparentemente, no son las únicas que se han visto influenciadas por este look. Las imágenes que se han visto en los últimos días de Kylie Jenner en Francia han llamado poderosamente la atención, porque lejos del seductor estilo Kardashian, se ve una versión mucho más discreta de la empresaria.

Los rumores comenzaron

Como suele suceder en las redes sociales, los comentarios que apuntaban a que la gente estaba menos pendiente del estilo de las Kardashian -como lo había hecho durante la última década- y estaba apostando por una versión más sofisticada como la de Sofia, no se hicieron esperar en los últimos meses. Curiosamente, Richie estuvo ligada a la familia protagonista de la televisión de realidad, además de por su cercanía al crecer en el mismo círculo, por su polémica relación con Scott Disick.

Ante estos comentarios, mucho se especuló si alguna de las hermanas más famosas de la televisión buscaría emular un estilo más refinado y dejar de lado las siluetas enfatizadas que buscan apelar a la sensualidad, por las que se les conocen a las Kardashians.

Quien dio el primer paso en este sentido fue Kylie, quien se despidió de sus larguísimas y puntiagudas uñas, y comenzó a aparecer en las redes sociales con un manicure corto y tonos neutros, algo completamente alejado al sello distintivo de la familia, pero nadie esperaba que el cambio fuera más allá.

Los looks en París

Si se pensaba que la sorpresiva relación de la mamá de Stormi con Timothée Chalamet era lo único que Kylie nos tenía guardado, había que esperar a ver su maleta para su visita a Francia. A través de tres de los cuatro looks que se le han visto en la Ciudad Luz, se ha podido notar un giro radical en el estilo de la más chica de las hermanas Kardashian. Todos ellos monocromáticos, con piezas más recatadas de lo que acostumbra y, sorprendentemente, con un ligerísimo maquillaje que dista mucho de lo que se ha visto antes de ella.

El primer look, que mantenía un poco del estilo Kardashian, fue un vestido con cuello halter y escote de corazón, así como una falda asimétrica, en negro de la firma Bottega Veneta. El diseño de la temporada FW22, estuvo combinado con unos zapatos de tacón en negro de Lanvin y una bolsa de Bottega modelo Sardine -por el mango en forma de este animal- y lentes oscuros de la misma firma.

Si en su segundo look, con un diseño de pasarela de Ferragamo, parecía volver a sus raíces, al siguiente día, en una salida de compras, se le vio en un conjunto de falda y chaqueta corta en blanco de Maximilian Davis. Si sus lentes eran un modelo vintage de Gucci, recurría a una de las firmas favoritas de Sofia, The Row, para los zapatos de tacón con el modelo Olivia.

El último look en este mismo estilo, fue un vestido midi con cuello halter en blanco de Maison Alaia, esta vez, el bolso fue el Margaux 7.5 de The Row y los populares tacones Petal de Loewe. Incluso la joyería para esta aparición era discreta, con unos aretes de Tom Wood y un delicado brazalete de Cartier. Coincidentemente, en las tres apariciones de este tipo, llevó la melena suelta con un secado tradicional y un maquillaje natural sin enfatizar sus facciones como suele hacer.