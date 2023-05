Talina Fernández reacciona a las declaraciones sobre la herencia de Mariana Levy

Luego de que José Emilio Levy revelara en una entrevista que desde hace poco más de un año la relación con su hermana María no es la mejor y que incluso se encuentran distanciados, debido a temas relacionados con la herencia que les dejó su madre, la actriz Mariana Levy, pues según reveló el jovencito, hasta ahora, él y su hermana Paula, no han recibido nada, a pesar de que ambos ya son mayores de edad, ha sido Talina Fernández, abuela de los tres jovencitos, quien ha fijado una postura ante el conflicto que existe entre los hermanos Levy, mostrándose esperanzada en que este asunto se resuelva cuánto antes y así se puedan aclarar todos los malentendidos que existen entre ellos.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que la periodista fue cuestionada sobre la compleja etapa que atraviesan en su relación sus tres nietos, y aunque no entró en detalles, accedió a responder las preguntas de los medios sobre este tema. “Yo no sé, en cuestiones de la herencia, nada más hace 18 años que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate”, expresó la presentadora en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Eden Dorantes. Al ser cuestionada sobre quien ha sido el albacea a lo largo de estos, Talina dejó en claro que en ese tema no tiene mucha injerencia. “Yo no soy abogada, no te sabría decir, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia. Ha sido un largo camino y yo de le leyes no sé nada”, agregó.

Sobre el distanciamiento que existe entre sus nietos, del cual José Emilio habló en una entrevista con TVNotas, Talina dijo no saber exactamente que es lo que esté pasando entre ellos, por lo que muy a su estilo respondió. “No sé, pregúntales a ellos, que yo sepa no”, expresó la ‘Dama del buen decir’, quien se mostró preocupada ante la situación que enfrentan sus nietos. “Me afecta porque mis nietos atraviesan por momentos difíciles por falta de dinero, entonces yo quisiera que esto ya se solucionara”, expresó la periodista.

Se pronuncia ante el distanciamiento de sus nietos

Por otro lado, Talina también se pronunció respecto a la entrevista que su nieto ofreció a dicha revista, mostrándose comprensiva ante la conducta de José Emilio. “José Emilio le gustan mucho las bambalinas…entonces es capaz de decir cualquier cosa”, expresó la conductora. “José Emilio se quedó de ocho meses cuando murió mi hija, entonces José Emilio no mamó la educación que tenemos todos nosotros”, finalizó.

Lo que han dicho Paula y José Emilio sobre si relación con María

En una charla que sostuvieron con la revista TVNotas, José Emilio y Paula se sinceraron sobre las dificultades que enfrentan como hermanos, específicamente sobre su relación con su hermana mayor. “Le tengo mucho cariño, pero no hay relación desde hace medio año, y primero debemos repararla porque yo también la he regado con ella y me duele que estemos distanciados…”, explicó el joven durante la charla, misma en la que expuso más aspectos poco conocidos de su vida personal, como algunas dificultades emocionales por las que atravesó años atrás. Por otro lado. Paula fue sincera durante la plática, manifestando su enorme deseo porque las cosas con su hermana puedan resolverse. “Quiero salvar nuestra relación…”, dijo puntual, asegurando que si su madre Mariana viviera, lamentaría la situación en la que se encuentran ahora. “La verdad es que eso es feo y fuerte…”, dijo al exponer los motivos por lo que todo ha cambiado entre ellos de un tiempo a la fecha, tratando de ser muy reservada y sin ahondar en tantos detalles.