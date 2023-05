Así fue el primer encuentro entre Paola Ramones y Cayetano, el nuevo bebé de Adal Ramones

Hace unos días, Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora dieron la bienvenida a Cayetano, su segundo hijo en común, un acontecimiento que sin duda los tiene muy emocionados y felices, y con el corazón lleno de ilusión. Como era de esperarse, la reacción de sus fans, amigos y seres queridos no se ha hecho esperar, llenando a la familia del presentador de mensajes de felicitación y buenos deseos para la nueva etapa de vida que han comenzado como clan. Sin embargo, la reacción que todos estaban esperando era la de Paola Ramones, hija mayor del presentador, quien no ha tardado en encontrarse por primera vez con su nuevo hermanito, algo que ha quedado registrado en sus redes sociales, donde se ha dejado ver en su papel de hermana mayor.

A través de su perfil de Instagram, Paola ha compartido una serie de fotografías en las que la hemos podido ver disfrutando de un fin de semana de lo más familiar al lado de su famoso papá y de su hermano Diego y, por supuesto, del pequeño Cayetano, quien hace apenas 10 días llegó al mundo. “Una escapada para ver a mi familia y conocer al nuevo integrante”, expresó la hija del presentador al pie de su publicación, en donde la pudimos ver cargando en brazos a su nuevo hermanito y de lo más ilusionada por su llegada.

Cabe destacar, que Adal ha retomado la publicación de su hija en sus propias redes sociales, mostrándose sumamente pleno al tener a todos sus hijos reunidos en un solo lugar y emocionado de poder iniciar esta nueva etapa de vida al lado de ellos. “Con mi ‘Chaparruzca’ tirándole un mega choro marca papá”, expresó el intérprete al pie del post que ha hecho en sus historias de Instagram, en donde se le puede ver sentando en la sala de su casa, manteniendo una conversación con Paola.

La ilusión de Adal ante la llegada de Cayetano

A lo largo de los últimos días, el también productor se ha encargado de documentar los momentos más especiales de la llegada de su hijo Cayetano, desde su camino al hospital, el anuncio de su nacimiento y las primeras imágenes en casa. Tal y como sucedió hace unos días, cuando el actor compartió una linda imagen en la que aparece cargando al recién nacido, la cual acompañó de una reflexión que hizo del momento de felicidad que vive con el nacimiento de su bebé: “Yo mientras gozando en la celebración de la vida y la familia. Mi Cayetano trajo muchas cosas hermosas para todos, pero él ni imagina las bendiciones que me obsequia”, escribió en la primera parte de este mensaje donde, sin especificar si se refería a críticas que ha recibido, habló de las especulaciones en redes. “Las personas deberían centrarse en ser felices consigo mismos, pero muchos andan por ahí envidiando vidas ajenas, lamentándose y criticando hasta detalles que no les competen. Una vez un maestro me dijo: Los individuos más plenos no hablan ni critican a otros… si hablan de los demás, por lo general, no son felices con ellos y lo que tienen. La felicidad es una opción reservada solo para quienes más se conocen, para los que logran un equilibrio. ¿Tú de qué lado estás?”, escribió Ramones.

La presentación de Cayetano

Karla de la Mora y Adal Ramones eligieron Instagram para compartir con sus seguidores la noticia del nacimiento de su bebé y para presentarlo oficialmente a través de su primera foto. Fue el orgulloso papá el encargado de compartir con el público la buena nueva: “Cayetano Ramones de la Mora /18 de mayo 2023. Gracias a tanta gente que nos envió su buena vibra y oraciones. Karla y Cayetano salieron muy bien. Familia, amigos y seguidores, son lo máximo y sentimos su cariño a la distancia. Que Dios cuide de todos ustedes. ¡Viva la familia!”, fue el mensaje con el que Adal acompañó el primer posado junto a Karla y a Cayetano quien hoy cumple seis días de nacido.