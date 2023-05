Inspirado por su papá, el hijo de Anahí le envía un emocionante mensaje a la cantante

Hace unos días, Manuel Velasco Coello ofreció una entrevista al programa ¡Siéntese Quien Pueda! en la que habló de la admiración que siente por Anahí, su esposa, y del apoyo que le ha brindado ahora que se prepara para retomar su vida profesional al lado de sus compañeros de RBD, poniendo en alto el gran amor que tiene por ella. De hecho, las palabras del político se hicieron virales y han llegado a oídos del pequeño Manu, su primer hijo, quien al escuchar a su papá quiso también enviar un emotivo mensaje a su famosa mamá, en el que ha expresado lo mucho que significa para él y para su hermanito, el pequeño Emiliano.

A través de su perfil de Instagram, Anahí compartió un video en el que se puede ver a su pequeño Manu en primer plano, dedicándole unas palabras a su mamá, algo que el pequeño decidió hacer luego de haber escuchado la entrevista de su papá, según reveló la misma actriz en el video que ha compartido. “Yo amo mucho a mi mamá porque es mi fan número mil, poque ella me ama mucho y a mi hermano también”, se escucha decir al pequeñito, ante la sorpresa de su mamá, quien no cabe de la emoción. “Es una gran mamá y una gran cantante y artista, y la guardo en mi corazón para siempre”, finalizando así con sus palabras.

Como era de esperarse, las reacciones de parte de sus fans no se han hecho esperar, quienes enternecidos han dejado todo tipo de mensajes para Anahí y su pequeño, aplaudiendo la fluidez del pequeño y por supuesto, sus palabras. Entre los mensajes, han destacado los que le han dejado algunos de sus compañeros de RBD, entre ellos Maite Perroni, quien emocionada expresó: “¡Es que me muero de amor! Manu hermoso, bendiciones siempre amiga preciosa”. Por otro lado, Christian Chávez solo pasó a dejar unas caritas sonrientes, generando también la emoción de los fans de RBD, quienes están ansiosos por ver lo que la banda está preparando para la gira que iniciarán el próximo mes de agosto.

Las palabras de Manuel Velasco que inspiraron a su hijo

Durante la charla que el senador del partido Verde Ecologista sostuvo con el show de Univision, habló sobre lo mucho que admira a la cantante, así como del respaldo que siempre le ha brindado a la artista, especialmente ahora que ha retomado su carrera musical y que está a tan solo unas semanas de arrancar una gira que la llevará a recorrer varias ciudades de países como Estados Unidos, Brasil, Colombia y México. “Yo soy el mayor fan y admirador de mi esposa, la admiro mucho, es una mujer que desde que tiene 2 años de edad que empezó en el programa de Chiquilladas, y contra viento y marea se ha abierto camino en base a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación y ella tiene todo mi apoyo, todo mi respaldo para los proyectos que ella desee realizar”, comentó.

Y es que para el político, resulta emocionante y conmovedor ser testigo del gran cariño que tiene el público por Anahí, algo de lo que pudo ser testigo en primera fila el año pasado, cuando la intérprete sorprendió a los fans de Karol G durante el concierto que ofreció la colombiana en la Ciudad de México. “Me tocó el año pasado, la invitó una amiga de ella, Karol G, a cantar a la Arena Ciudad de México y fue muy emocionante, para mí fue muy emocionante verla en el escenario y ver también el cariño que le tiene la gente y el reconocimiento que le tienen a su trayectoria y a su trabajo, me llenan de orgullo”, finalizó.

La razón por la que Anahí se alejó de los escenarios

Tras su exitosa aparición en el concierto de Karol G, Anahí acudió a sus redes sociales para agradecer a sus fans el apoyo demostrado a lo largo del tiempo que permaneció alejada del ojo público, explicando la razón por la que hasta ese momento había decidido mantener un perfil bajo, “Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad y ha sido mucho tiempo y es una decisión que fue completamente mía porque yo quería tener una vida y no estar tan expuesta y no exponer a mis hijos que son chiquitos… Pero eso no quiere decir que no los extrañe, que no extrañe o que muchas veces no sueñe con que estoy ahí, aunque la decisión yo la he tomado a conciencia”, expresó en aquella ocasión la interprete.