Salma Hayek y la emotiva felicitación para su amado François-Henri Pinault en su cumpleaños

Luego de su exitoso paso por Cannes, en donde deslumbró con los diferentes looks que lució durante las alfombras rojas se algunas galas, Salma Hayek ha retomado su vida personal por todo lo alto, pues las celebraciones no terminan. Y es que la hermosa mexicana se encuentra de festejo por el cumpleaños de su amado François-Henri Pinault. Una ocasión que la actriz no ha dejado pasar desapercibida, por lo que a través de sus redes sociales le ha dedicado un emotivo mensaje en el que ha dejado en claro el gran amor que tiene por él y lo agradecida que se siente por tener la oportunidad de compartir su vida con él.

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una fotografía tomada durante su reciente estancia en Cannes, en donde estuvo acompañada del festejado, en la que se les puede ver de lo más enamorados, él abrazando a la mexicana por la cintura y ella mirándolo cariñosamente mientras acaricia su rostro con las manos. Al pie de la publicación, Salma escribió unas palabras de lo más emotivas, por medio de las cuales expresó todo lo que François significa para ella. “Feliz cumpleaños mi amor, eres mi sol, mi calor, mi luz, mi fuerza, mi alegría, mi amor”, expresó emocionada la intérprete, dejando en claro el gran amor que tiene por su esposo.

Una historia de amor poco convencional

Aunque Salma y François-Henri presumen de tener un sólido matrimonio, e incluso ahora gritan su amor a los cuatro vientos, todo parece indicar que para el empresario no fue nada fácil conquistar a la nominada al Oscar, pues tuvo que proponerle matrimonio a la intérprete en más de una ocasión. “Hay que vencer el miedo para sentirse libre y descubrir tus puntos fuertes. Yo antes tenía fobia a las serpientes y ahí me tienes, bailando con mi mayor temor en Abierto hasta el amanecer. Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado", admitió Salma durante una entrevista al periódico español El País en 2015.

Como recompensa por enfrentar uno de sus más grandes miedos, la veracruzana encontró en el empresario al amor de su vida, admitiendo en esa misma entrevista que su relación la hace sentir completa. “Vivo con el amor de mi vida, un hombre maravilloso, seguro de sí mismo y feminista, al que le gustan las mujeres fuertes y que además sabe cuidarme. Porque somos muchas las mujeres fuertes, con poder y determinación que cuando llegamos a casa nos gusta contar con alguien que nos cuide y tome las riendas", expresó.

¿Por qué Salma tenía miedo de casarse con Pinault?

Sin embargo, a pesar de haber conseguido el primer ‘Sí, acepto’ de parte de Salma, las cosas se pondrían un poco más serias para François-Henri Pinault, quien tuvo que esperar por varios años para que su ahora esposa y madre de sus hijos decidiera sellar su relación con el ‘Sí, acepto’ definitivo, algo de lo que habló en una reciente entrevista con Glamour, en la que reveló que su familia la llevó a su boda con engaños y sin que ella supiera lo que estaba a punto de suceder. “Simplemente me llevaron a la corte”, recordó Hayek. “Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia a lo del matrimonio”, compartió.

Salma ahondó más en el tema y reveló que cuando llegó al juzgado, ella no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero que una vez ahí, no tuvo otra opción que acceder a casarse. "Ni siquiera sabía que me casaría ese día… Fue como una intervención”, comentó la intérprete. Finalmente, la estrella de la más reciente entrega de la saga Magic Mike relató qué fue lo que sucedió tras su boda en el juzgado, dejando en claro que, para esas alturas, la idea de arrepentirse ya no era una opción, pues todo estaba hecho. “Luego, hubo un almuerzo en la casa de sus padres. Mi suegra, que es la persona con más gusto cuando se trata de ser anfitriona, ya había estado preparando el almuerzo. No tuve elección”, agregó la hermosa mexicana, quien recientemente celebró 13 años de matrimonio con el magnate de origen francés.