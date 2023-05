'Cambiar de opinión vale la pena', Natalia Téllez sobre su relación con Antonio Zavala

Sin duda alguna, Natalia Téllez ha logrado construir una sólida relación al lado de Antonio Zavala, el padre de su hija, algo que han logrado a través de una comunicación constante, lo que les ha permitido empatar sus ideas y deseos respecto a lo que espera cada uno de su relación, para así conseguir llegar a un punto medio y seguir fortaleciendo su amor. Algo de lo que la presentadora del programa Netas Divinas habló recientemente en una entrevista, en la que con total sinceridad se refirió a la forma en la que la han logrado encontrar un equilibrio entre las ideas y deseos que ambos tienen sobre las relaciones de pareja, para así seguir fortaleciendo su amor.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano que Natalia habló con total apertura de su relación con Antonio y la forma en la que han logrado encontrar el punto medio entre sus personalidades y deseos, algo que no ha sido fácil pero que les ha funcionado muchísimo a la hora de construir su relación. “He tenido que llegar a un acuerdo, creo que también algo que he aprendido a hacer, tienes que tener muy claro quién eres, pero también tienes que tener muy claro con quién estás y llegar a un punto medio, no puede ser todo lo que yo diga o todo lo que él dice, entonces lo que he aprendido y él también, es a entender que estamos con personas de ideas muy fijas, pero que son maleables en pro de nuestra familia y de nuestra relación”, señaló la también actriz.

En ese mismo sentido, Natalia reconoció haber encontrado en Antonio a una persona con la que puede sentirse con la libertad de ceder sin tener la sensación de que está perdiendo algo, por lo que reconoce haber aprendido mucho de esta relación. “A veces sí, me cuesta mucho trabajo, pero también le hace bien, para mi carácter era necesario encontrar a alguien con quien yo pensara que vale la pena cambiar la opinión o moverte, o ceder porque también una familia se trata de ceder, las relaciones son de ceder, de aprender y de encontrarte ahí a ti honestamente, en el punto medio que es lo más difícil que hay”, agregó.

Las especulaciones tras sus declaraciones

En esta misma charla, Natalia Téllez abordó las declaraciones que hizo hace algunas semanas durante el programa Netas Divinas, en el que habló de las diferentes ideas que ha llegado a considerar en pro de su relación, siendo una de ellas el que ambos puedan separar espacios y así fortalecer su convivencia, lo que generó toda una ola de rumores. “Siempre que hablo de temas de pareja, la gente se asusta mucho. No me estoy separando, pero si lo dije y lo sostengo: la gente tiene que llegar al acuerdo que le funcione, si es vivir juntos, adelante, y si es cada quien tener su espacio, adelante”, comentó Natalia.

Por otro lado, la conductora dejó en claro que por ahora esa dinámica de tener cada uno espacios separados no la están llevando a cabo, pero que en algún momento podrían llegar a intentarlo. “Mi ingeniero se resiste a mis ideas liberales y sigue viviendo ahí”, expresó entre risas. “Estaremos un rato, pero si yo, más que separarse, creo que separar espacios en pro de la relación es para quedarse juntos, no para separarse, entonces no, no me estoy separando, ni siquiera de habitación”, señaló.

Natalia y Antonio, una historia que se cuenta en dos partes

Sin duda alguna, Natalia Téllez ha encontrado en Netas Divinas un espacio en que se puede sentir segura de hablar de sus facetas más personales. Tal y como lo hizo hace unos meses, cuando a corazón abierto habló de su historia de amor con Antonio Zavala. “Yo estoy con Antonio, porque él me dio una segunda oportunidad a mí”, comentó. La conductora recordó que esto ocurrió tiempo antes de que decidieran escribirle a la cigüeña: “Yo estuve con Antonio y yo lo corté, porque tenía como dudas de ciertas cosas, pero para bien o para mal, tuve la necesidad de buscarla, de realmente escarbar para saber cuál era la verdad absoluta de Nat. Porque yo sabía que si estaba con Antonio, lo que seguía era una familia, porque eso era lo que él quería, estaba hablado y a mí me dio mucho miedo y traté de escapar de eso, traté de cuestionarlo hasta el último segundo”, reconoció.

Natalia recordó que, desde que conoció a Antonio, él le expresó sus ganas de formar una familia, un deseo que ella también compartía, pero que le generaba muchas dudas: “Se habló todo, familia, vivir juntos y como que todas mis alarmas de orfandad, caos, miedo, todo se encendió”, añadió. Luego de descubrir que también quería construir una vida al lado de Antonio, ella lo buscó y el resto es historia: “Después él me dio una segunda oportunidad para retomar la relación y también es bueno aceptarlo, porque creo que es una segunda oportunidad que ha fructificado, aunque yo estaba tratando de sabotearla salió, porque venía, yo lo deseaba y porque la pudimos construir, entonces, me parece que no siempre las segundas oportunidades salen mal”, puntualizó.