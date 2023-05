Ariadne Díaz sobre la dolorosa partida de su prima: 'Estaba muy enojada con las circunstancias'

En 2020, Ariadne Díaz enfrentó uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su prima Cynthia Raygoza Días. Y es que la actriz mantenía una conexión con su prima de lo más cercana, a tal punto de considerarla su hermana. Es por eso que la intérprete cree con todo su corazón, que Cynthia se comunicó con ella, a través de un sueño, días antes de su muerte, algo que le permitió a Ariadne poder acompañarla hasta el momento de su partida y compartir con ella sus últimos días. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad habló de este difícil capítulo de su vida.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que sostuvo con la prensa, a propósito del estreno de la serie Más Allá de Ti, de la que es protagonista, que Ariadne habló de cómo fue que enfrento la partida de su prima y la forma en la que a través de un sueño pudo saber que se encontraba en sus últimos días. “Una prima que falleció en 2020, éramos como hermanas, y tuve un sueño pues muy fuerte, me levanto de él muy afectada y supe que era (como un aviso) … No sé si me lo mandó Dios, la vida, ella, su energía, no lo sé, pero fue una forma de decir: ‘ven porque me voy a ir, ven a estar conmigo y a despedirte’”, reveló la intérprete con total sinceridad.

Aridne reveló que, a raíz de ese sueño, decidió irse a vivir con su prima y estar con ella hasta el último momento. “Entonces le hablé a mi mamá y le dije: ‘oye, Cynthia va a fallecer… Tuve un sueño, vamos por favor’, y estuvimos con ella los últimos 10 días y creo que me siento muy tranquila de que como que la ayudé en esa parte de no tener miedo y de tranquilizarla, porque claro que si tienes un sueño de esta índole, entonces te reafirma tu fe de que hay algo después de esto y no tenemos que tener tanto miedo de que algún día esta vida aquí que conocemos se va a acabar, pero partimos hacia otro lugar”, expresó.

Al ser cuestionada sobre si aquel sueño le causó miedo, la intérprete reveló que si bien en un principio fue un torbellino de emociones el que se apoderó de su corazón, conforme ha ido pasado el tiempo se ha sentido mucha tranquilidad, pues sabe que estuvo con Cynthia hasta el último momento. “El sueño sí (me dio mucho miedo), lo otro (la muerte de su prima) me dio mucho dolor, estaba como muy enojada con las circunstancias, pero una vez que pasó sentí mucho agradecimiento con Dios de haber podido este tiempo, de estar con ella”, afirmó.

El triste adiós

Cabe recordar, que Ariadne Díaz ya había hablado sobre este sueño el día en el que compartió con sus seguidores la triste noticia sobre la partida de Cynthia. “Mi hermosa mariposa... Soñé que ella se iba y lloré muchísimo, desperté y agradecí que todo fuera una pesadilla, ese día ella me pidió hablar por videollamada, aunque siempre hablábamos por teléfono o mensaje, esta vez quiso hacerlo por video, me dijo que Vale quería hablar con Diego. Al verla supe que el momento de su partida estaba cerca, me apresuré a venir a Chapala a estar con ella, esa noche soñé que ella era una mariposa”, detalló.

Ariadne Díaz y la forma en la que ha apoyado a su hijo Diego en momentos de duelo

La muerte de Cynthia sin duda fue un evento que marcó la vida de toda una familia y por supuesto al pequeño hijo de Ariadne, Diego, quien al igual que su mamá ha sufrido por la ausencia de su tía. “Sí, a él también le tocó vivir el duelo por lo de su tía, porque estuvimos todos juntos”, expresó la intérprete en entrevista con TVyNovelas, quien detalló que, a través de esta dura experiencia su pequeño ha tenido la oportunidad de asimilar algunos sentimientos no del todo agradables y enfrentar otras pérdidas, tal y como sucedió con la reciente muerte de su perrita Tacha, una situación en la que Ariadne ha acompañó a su hijo en todo momento. “Cuando sucedió esto (lo de la perrita) estábamos frente a ella, en familia… Nos ocupamos de que Diego lo procesara y no se le hiciera un trauma, siempre de la mano de un especialista, porque yo no sé qué haríamos en este mundo sin psicólogos y psiquiatras, sin gente que nos dé este tipo de apoyo para saber manejar las cosas”, reveló.